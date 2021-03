Neuruppin

Auf dem Gehweg an der Karl-Marx-Straße in Neuruppin ist am Dienstag gegen 10 Uhr ein dreijähriges Mädchen von einem Radfahrer angefahren und dabei verletzt worden. Der 78-jährige Mann war mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs.

Mädchen muss ins Krankenhaus

Das Mädchen musste nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Mutter des Mädchens hatte zum Unfallzeitpunkt unmittelbar neben dem Kind gestanden, den Zusammenstoß aber nicht verhindern können, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

