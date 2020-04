Neuruppin

Ein 74-Jähriger ist in den Ruppiner Kliniken seinen Verletzungen erlegen, die er sich am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Neustädter Straße in Neuruppin zugezogen hatte.

Zu dem Zusammenstoß zwischen dem Radler und einem Pkw Mazda kam es am Freitag gegen 10 Uhr. Der 31-jährige Fahrzeugführer fuhr auf der Bundesstraße 167 in Richtung Reiz-Kreisverkehr, der 74-jährige Radfahrer nutzte den parallel zur Fahrbahn befindlichen Radweg und war in dieselbe Richtung unterwegs.

Kollision an der Verkehrsinsel

Nach Zeugenaussagen war der Radfahrer in Höhe der Verkehrsinsel am Lidl-Markt plötzlich und ohne zuvor nach hinten auf die Fahrbahn zu schauen, auf die Straße gefahren, und kollidierte so mit dem Mazda.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er konnte zunächst vor Ort reanimiert werden, erlag jedoch später in den Ruppiner Kliniken seinen schweren Verletzungen.

