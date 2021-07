Neuruppin

Die Tage des Real-Marktes in Neuruppin sind nun endgültig gezählt. Mitte Oktober wird die Handelskette sich aus Neuruppin verabschieden. Die Filiale am Babimostring wird geschlossen. Zum 11. Oktober geht der Supermarkt an Edeka über. Das bestätigte Real am Donnerstag nach monatelangen Verhandlungen.

„Letzter Verkaufstag unter der Marke Real ist Samstag, der 9. Oktober“, teilt Real-Sprecher Frank Grüneisen auf Nachfrage mit. „Bis zu diesem Datum wird der Markt regulär weiter für die Kundinnen und Kunden in Neuruppin geöffnet bleiben.“

Laut Real hat der Markt in Neuruppin derzeit etwa 90 Beschäftigte. Sie werden alle von Edeka übernommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bereits am Mittwoch informiert worden sein, allerdings wussten bis Donnerstag noch nicht alle vom exakten Datum für den Wechsel.

Der Entscheidung ging eine lange Zeit der Ungewissheit voraus. 2019 hatte die Metro-Handelsgruppe entschieden, sich von seiner Kette Real zu trennen. Ein russischer Investor hat Real damals übernommen. Von Anfang an war aber klar, dass der neue Eigentümer wenig Ambitionen hat, die Supermärkte selbst zu betreiben. Der Finanzinvestor suchte seinerseits nach Käufern.

Kartellamt hatte schon im März grünes Licht für Übernahme in Neuruppin gegeben

Unter anderem haben Kaufland, Globus, Rewe und Edeka Interesse an der Übernahme von Filialen angemeldet. Nach langer Prüfung hat das Bundeskartellamt Mitte März entschieden, dass Edeka gut 50 Märkte von Real übernehmen darf, darunter Neuruppin.

Trotzdem mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter bangen. Mit der Erlaubnis zur Übernahme begannen längere Verhandlungen zu jedem einzelnen Standort. Der Real-Markt in Wildau wechselte zum Beispiel bereits im März zu Kaufland, der in Potsdam-Drewitz wurde zum 18. Juni von Edeka übernommen, der in Teltow zum 30. Juni ebenfalls von Edeka. Jetzt steht die Zukunft des Standortes in Neuruppin fest.

Auch die Gewerkschaft Verdi ist erleichtert. „Für die Beschäftigten ist das ein absoluter Glücksgriff“, sagt Markus Hoffmann-Achenbach, stellvertretender Geschäftsführer im Verdi-Bezirk Potsdam-Nordwestbrandenburg.

Gewerkschaft: Edeka übernimmt alle Mitarbeiter und zahlt mehr Gehalt

Er rechnet damit, dass einige Mitarbeiter aus Neuruppin unsicher sein werden, was die Übernahme für sie genau bedeutet. Doch für alle gebe es Grund zum Aufatmen, sagt der Gewerkschaftssekretär: „Die Situation für die Beschäftigten wird sich grundsätzlich verbessern.“

Edeka Minden-Hannover übernimmt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habe bereits zugesagt, sie nach den Tarifverträgen zu bezahlen, die derzeit im Land Brandenburg gelten. Real zahlt deutlich weniger, sagt Hoffmann-Achenbach.

Grundsätzlich gelten Tarifverträge eigentlich nur für die diejenigen Beschäftigten, die in der oder den Gewerkschaften organisiert sind, für die sie abgeschlossen wurden. Edeka habe aber zugesagt, die Tarife für alle Beschäftigten zu übernehmen, sagt Hoffmann-Achenbach.

Etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Real in Neuruppin zurzeit. Quelle: Henry Mundt

Bei einem Betriebsübergang wie in diesem Fall seien betriebsbedingte Kündigungen im ersten Jahr generell ausgeschlossen. Verdi geht aber davon aus, dass es auch danach keine Kündigungswelle geben wir; schließlich baucht auch Edeka kompetente Mitarbeiter für das Geschäft.

Was die Übernahme des großen Real-Marktes in Neuruppin bedeutet, war bisher nicht zu erfahren. Die Filialen in Neuruppin, Rheinsberg und Flecken Zechen werden unter der Marke Edeka von einem Pächter betrieben. Der neue Standort am Babimostring soll laut Gewerkschaft zunächst wohl von der Edeka-Zentrale Minden-Hannover geführt werden.

Von Edeka ist dazu bisher nichts Genaues zu erfahren. „Die Integration der Real-Märkte in den Edeka-Verbund erfolgt derzeit schrittweise. Zurzeit sind wir in der Erarbeitung konkreter Schritte auf regionaler und lokaler Ebene“, so Edeka-Sprecherin Helene Dahlke. Details zu einzelnen Standorten könne das Unternehmen noch nicht nennen.

Edeka will auch den NP-Markt in Neuruppin umbauen

Auch der NP-Markt in der Neuruppiner Bilderbogenpassage gehört zum Verbund. Bis 2026 will Edeka sämtliche 330 NP-Filialen in ganz Deutschland umbauen. Obwohl die meisten dieser Geschäfte kleiner als 1000 Quadratmeter sind, soll das Angebot dort deutlich vergrößert werden, heißt es von Edeka. Ziel sei es, die kleineren Märkte „zu verlässlichen und attraktiven Nahversorgern“ auszubauen und langfristig Arbeitsplätze zu sichern.

Der Name NP wird bis 2026 nach und nach überall aufgegeben. Rund zwei Drittel der Märkte werden künftig als nah&gut firmieren, andere unter dem Edeka-Logo. „Wann genau der NP-Markt in Neuruppin umgestaltet wird, steht noch nicht fest“, heißt es aus der Edeka-Presseabteilung.

Von Reyk Grunow