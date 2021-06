Neuruppin

Der Hotel-Mitarbeiter kniet auf dem Boden; mit einer Bürste schrubbt er ihn. In den Zimmern wirbeln die Putzkräfte. Am Haupteingang steht der Hausmeister in der prallen Sonne und zupft Unkraut. Hinterm Haus laufen die Rasensprenger.

Zur Galerie Das Vier-Sterne-Hotel am Ruppiner See öffnet am 17. Juni. Das gesamte Resort, auch die 130 Zimmer, müssen vorher gereinigt werden. Für die Mitarbeiter ist das ein Kraftakt.

Das Ressort Mark Brandenburg in Neuruppin, Vier-Sterne-Hotel am Ruppiner See, vibriert geradezu. Nach sieben Monaten Corona-Zwangspause wird das 130-Zimmer-Hotel am 17. Juni wieder öffnen.

Jetzt wird die Master-Datei abgearbeitet

„Wir hätten schon am 11. Juni öffnen können. Aber der Kraftakt ist riesig, in allen Abteilungen stecken jetzt so viele Planungen drin. Deshalb brauchen wir einfach ein wenig mehr Vorlaufzeit“, sagt Kenneth Hinze, der Marketing-Koordinator des Hotels.

Das Vier-Sterne-Hotel wird jetzt auf Hochglanz poliert. Quelle: Henry Mundt

Die sogenannte Master-Datei für die Wieder-Eröffnung wäre 200 Seiten lang, würde man die Excel-Tabelle ausdrucken. Vom Housekeeping über die Technik, Reservierungssysteme, Rezeption bis zur Küche führt die Checkliste akribisch auf, was alles erledigt werden muss, bevor die Gäste kommen können. Seit zehn Tagen arbeitet die gesamte Crew die Listen ab.

Auch im Lockdown wurde gearbeitet

Im Thermenbereich gönnt sich Torsten Kukuk keine Pause. Als Bereichsleiter für Schwimmbad,- und Saunatechnik hat er sich auch während des Lockdowns täglich um die vier Schwimmbecken und die acht Saunen gekümmert.

Für Torsten Kukuk (r) gab es keine Pause: Täglich kümmerte er sich um die Schwimmbecken und Saunen. Quelle: Henry Mundt

„Der Wasserkreislauf ist die ganze Zeit durchgelaufen. Anders wäre es gar nicht gegangen“, sagt er. Auch während der Schließzeit war immer Wasser in den Schwimmbecken. „Die Statik der Becken ist nicht dafür ausgelegt, dass kein Wasser in ihnen ist“, erklärt Kukuk.

Eine Firma prüft die Wasserqualität der Schwimmbecken

Etwa 500 Kubikmeter Wasser gibt es in der Therme. Bei normalem Betrieb wird es 15 Mal am Tag in den Filteranlagen umgewälzt und gereinigt – während der Schließzeit waren es immerhin noch zwölf Mal am Tag. Die drei Solebecken mit dem Heilwasser und das Süßwasserbecken sauber zu halten, habe das Hotel etwa 2000 Euro gekostet – jeden Monat.

Das Wasser der Schwimmbecken wird täglich gereinigt. Quelle: Henry Mundt

Bei einer längeren Unterbrechung des Wasserkreislaufs hätten sich aber Legionellen bilden können, die Filteranlagen wären vermutlich verkeimt gewesen. „Dann wären wir bei der Wasserprüfung durchgefallen, die Schwimmbecken hätten nicht geöffnet werden können“, so Kukuk.

Einen Tag zuvor hat die Laborunion aus Bad Elster Wasserproben entnommen. Am Tag danach kennt Torsten Kukuk das Ergebnis noch nicht. Aber er ist zuversichtlich, dass der pH-Wert des Wassers im optimalen Bereich zwischen 7 und 7,2 liegt. Dafür haben Kukuk und seine Mitarbeiter gesorgt.

Noch werden nicht alle Zimmer vermietet

Jetzt stehen die Liegen an den Becken mit 1,50 Meter Abstand zueinander. Von den acht Saunen dürfen nun vier genutzt werden – und zwar die, in denen die Luft mindestens 80 Grad heißt ist. Wegen der Aerosole. Es dürfen auch nur 40 Gäste gleichzeitig in die Saunen; sonst sind es 80.

Es werden auch zunächst nicht alle 130 Zimmer vermietet. Kenneth Hinze nennt das einen „leichten Einstieg“. „Die Mitarbeiter sind seit sieben Monaten raus aus dem täglichen Betrieb, wir müssen erst einmal wieder Routine bekommen. sagt er.

Zwar werden jetzt alle 130 Zimmer gereinigt, doch noch werden sie nicht alle vergeben. Quelle: Henry Mundt

Mit 200 oder 300 Gästen wäre es wegen der Beschränkungen auch noch zu voll – im Restaurant und in der Therme gibt es deshalb Begrenzungen, wie viele Menschen gleichzeitig dort sein können. Drei Wochen soll die Anlaufphase dauern. Am ersten Juli-Wochenende ist das Hotel schon wieder ausgebucht.

Das gesamte Hotel wird auf Hochglanz poliert

Von den meterhohen Glasfassaden des Hotels an der Wasserseite läuft gerade das Wasser in Bächen herunter. Extra angeheuerte Glasreinigungsprofis bringen die Fassade auf Hochglanz.

Die Glasfassade muss zur Wiedereröffnung strahlen und glänzen. Quelle: Henry Mundt

In der Lobby stehen Putzmittel, Kartons und Müllsäcke. Die Sessel und Tische sind mit Laken bedeckt. Ein futuristisch aussehender Staubsauger fährt durch die Lobby über den Boden. „Das ist das beste Gerät, das es auf dem Markt gibt“, sagt Hausdame Kathrin Hauschild-Bunke zufrieden. Das 3800 Euro teure Hightech-Gerät – ein i-Mop, kann bohnern, saugen, wischen.

„Ich sorge schon dafür, dass hier alles glänzt“, sagt Kathrin Hauschild-Bunke, die Chefin des Hauskeepings. Mit ihren 20 Mitarbeiterinnen poliert sie Zimmer, Lobby, Thermenbereich, Rezeption, Bars und Restaurants auf Hochglanz.

Alle 130 Zimmer werden feingereinigt

Sieben Zimmermädchen braucht es allein für die Feinreinigung in allen 130 Zimmern. Da müssen Gardinen gewaschen, Bäder in allen Ritzen gereinigt, Böden geputzt, Betten bezogen werden. „Jede Ritze, jede Lüftung, einfach alles muss glänzen“, sagt die Hausdame. Deshalb dauert die Reinigung eines Zimmers auch anderthalb Stunden statt wie sonst 20 Minuten.

Die Zimmermädchen müssen sich nach sieben Monaten Kurzarbeit auch erst wieder an die körperlich schwere Arbeit gewöhnen. Hausdame Kathrin Hauschild-Bunke bringt es am Tag spielend auf 10 000 Schritte auf ihren Wegen durchs Hotel.

Kathrin Hauschild-Bunke ist die leitende Hausdame. Zusammen mit ihren Mitarbeitern sorgt sie dafür, dass das Hotel wieder glänzt. Quelle: Henry Mundt

„Ich freue mich riesig, dass es wieder los geht, dass ich wieder Gastgeberin sein darf.“ In der Schließzeit kam sie zweimal in der Woche ins Hotel, um nach dem Rechten zu schauen, mit dem Hausmeister zu sprechen oder einfach nur regelmäßig die Toilettenspülungen zu betätigen. „Das habe ich auch getan, um nicht zu Hause herumsitzen zu müssen“. so Kathrin Hauschild-Bunke.

Die Preise für Utensilien explodieren

„Das Haus wird picobello sein, jedes Zimmer wird glänzen“, sagt sie. Dafür musste das Hotel aber alle Reinigungsmittel und -utensilien erst mal neu anschaffen – wie vermutlich auch alle anderen Hotels.

Das Resort Mark Brandenburg in Zahlen: Das Vier-Sterne-Hotel wurde im Herbst 2005 als „Seehotel Fontane Neuruppin“ eröffnet, damals noch unter der Marke „Golden Tulip“. Die Therme ging 2006 in Betrieb. 140 Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste. Das Haus hat 130 Zimmer, zwei Restaurants und eine Kaminbar. Die Therme hat drei Solebecken, ein Süßwasserbecken und acht Saunen. Jobs: Das Hotel sucht aktuell Mitarbeiter im Service, an der Rezeption und in der Küche. Infos: www.resort-mark-brandenburg.de/karriere.

Das hat die Preise explodieren lassen – sehr zum Zorn von Hausdame Hauschild-Bunke, die zum Beispiel für einen Karton Einmal-Handschuhe jetzt 20 Euro zahlen sollte statt vorher 5.50 Euro. „Den Chef der einen Firma habe ich hier antreten lassen“, erzählt sie. Sie konnte den Preis zumindest auf 12 Euro pro Karton drücken.

Für 15 000 Euro wurde die Küche wieder aufgefüllt

Die Küche ist das Reich von Matthias Kleber. Der gastronomische Leiter und sein Team waren in den vergangenen Tagen vor allem mit aussortieren und wegschmeißen beschäftigt. Gewürze, Nudeln, Getränke, Reis, Cola-Flaschen – alles musste auf das Mindesthaltbarkeitsdatum überprüft werden.

Die Waren wurden wieder aufgefüllt. Quelle: Henry Mundt

Das meiste ist nach sieben Monaten Pause sowieso nicht mehr für die Gastronomie eines Vier-Sterne-Hotels zu verwenden. „Wir hatten einen großen Verlust von Ware“, sagt Kleber. Vieles sei der Neuruppiner Tafel gespendet worden. „Jetzt haben wir für 15 000 Euro den Bestand wieder aufgefüllt“, schätzt Matthias Kleber. Er muss nun die Speisekarten komplett überarbeiten, die Menüs Probekochen, die Küchenmannschaft wieder einspielen.

Das Restaurant „Parzival“ hat während der Schließzeit einen ganz neuen Look bekommen. Die Wände sind neu gestrichen, Lampen neu, Tische und Stühlen sind noch nicht geliefert worden. Die Zeit drängt. Am 17. Juni kommen die Gäste ins Resort Mark Brandenburg. Und die wollen, dass alles perfekt ist.

Von Steve Reutter