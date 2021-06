Neuruppin

Das Neuruppiner Vier-Sterne-Hotel Resort Mark Brandenburg hat wieder geöffnet. Nach über sieben Monaten Corona-Zwangspause kamen am Donnerstag, 17. Juni, die ersten Gäste. Wegen der Corona-Pandemie und den Verordnungen musste das Resort Mark Brandenburg seit dem 3. November vergangenen Jahres geschlossen bleiben.

Der neue Hoteldirektor freut sich

„Das Resort Mark Brandenburg steht für Erholung auf sehr hohem Niveau. Wir freuen uns, endlich wieder unsere Gäste begrüßen zu dürfen – wir sind Gastgeber aus Leidenschaft“, sagt der neue Hoteldirektor Martin Wenzel. Seit dem 10. Juni ist er offiziell im Amt. Damit folgt der 50-jährige gebürtige Bonner auf Martina Jeschke, die in den Ruhestand gegangen ist.

Für den ersten Tag nach der Corona-Zwangspause werden laut Martin Wenzel 60 Gäste erwartet. Auch der Bürgermeister Neuruppins, Nico Ruhle (SPD), war bei der Wiedereröffnung zugegen. „Das Resort Mark Brandenburg ist unser Haus Nummer Eins. Es hat eine Strahlkraft, weit über Neuruppin hinaus“, sagt er. Er wolle partnerschaftlich mit dem neuen Hoteldirektor zusammenarbeiten.

Der selben Ansicht ist auch Martin Wenzel. „Das Hotel und die jährlich 60.000 Gäste haben einen Effekt auf alles, was in der Stadt passiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt er. Der Lockdown und die fehlenden Gäste hätten sich laut Martin Wenzel in der Fontanestadt bemerkbar gemacht.

Es wird einen leichten Einstieg geben

Insgesamt hat das Hotel 130 Zimmer zur Verfügung. Doch werde man zunächst nicht alle Zimmer vermieten. „Das bin ich auch dem Team schuldig. Wir alle müssen erst einmal wieder ins Training kommen und uns wieder an die Abläufe gewöhnen“, sagt der neue Hoteldirektor.

Drei Wochen soll der „leichte Einstieg“ andauern. Für das erste Juliwochenende sei das Hotel schon ausgebucht. Hingegen stehen den Gästen wieder die drei Solebecken und das Süßwasserbecken für die Erholung zur Verfügung. Zudem dürfen vier der insgesamt acht Saunen betrieben werden, nämlich jene, die mindestens 80 Grad heiß sind. Die Aerosole würden bei so hohen Temperaturen keine Gefahr darstellen.

In einem riesen Kraftakt haben die 140 Mitarbeiter des Hotels das gesamte Resort auf Hochglanz poliert. Seit dem 30. Mai waren sie damit beschäftigt.

Von Steve Reutter