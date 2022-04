Die Kreisverwaltung in Neuruppin hat bisher 1036 Menschen registriert, die wegen des Krieges in der Ukraine geflüchtet und im Landkreis OPR gestrandet sind. Zwei Drittel der Flüchtlinge leben derzeit in Gemeinschaftsunterkünften, die ersten konnten in dieser Woche in Wohnungen umziehen.