Neuruppin

Mit der Wucht eines Wintersturms traf die Nachtigalls die Nachricht von der Absage der Weihnachtsmärkte. „Es war ein Schock“, beschreibt der Schausteller Jens Nachtigall seine Gefühlslage dabei.

Jedes Wochenende wären er und die anderen Mitglieder der Familie, die in Manker zu Hause ist, auf einem anderen Markt in der Mark und in Mecklenburg gewesen. Hätten gebrannte Mandeln und kandierte Äpfel verkauft, Schokofrüchte, Lebkuchenherzen und Crêpes. Hätten endlich wieder etwas Umsatz gemacht in diesem schwierigen, von Corona-Schließungen bestimmten Geschäftsjahr, schon dem zweiten. Nachtigall hat die Ware auch schon gekauft. „Jetzt fällt alles flach, überfallartig. Das ist hart für uns, so richtig hart.“

Viele Menschen in Manker auf Umsatz angewiesen

Denn die Familie könne sich finanziell kaum noch über Wasser halten. Und auch die drei Mitarbeiter, die Nachtigall bezahlt, verdienen viel weniger, weil er sie nun nur noch selten beschäftigen kann.

Hilfszahlungen habe er nur am Anfang der Pandemie erhalten, erzählt der Budenbetreiber. Einige wenige Tausend Euro für sechs Personen: ihn, seine Frau, drei Söhne und eine Schwiegertochter, die alle in der Branche arbeiten. „Danach kam nichts mehr.“

Schausteller Jens Nachtigall versucht sich über Wasser zu halten, ohne Hartz-IV beantragen zu müssen. Das fällt ihm jedoch zusehends schwerer. Quelle: Henry Mundt

Das liege daran, dass sie versucht haben, sich trotz der Einschränkungen auf Teufel komm raus weiter als Händler über Wasser zu halten, statt nichts mehr zu tun und Hartz-IV zu beantragen, sagt Nachtigall. Viel dabei herumgekommen sei im Sommer nicht. „Beim Rathenower Stadtfest zum Beispiel kamen 100 Leute am Tag. Normalerweise waren es Tausende.“ Die Einnahmen fielen dementsprechend bescheiden aus.

Hilfe für Ruppiner Händler: übers Netz und vor Ort Auf der Internetseitewww.netzeband-kultur.de sind alle Händler aufgeführt, die an der Temnitzkirche ihre Ware verkauft hätten.Der Ideengeber der Website hofft, dass Kunden so trotz der Marktabsage den Weg zu den Händlern finden. Wer die SchaustellerfamilieNachtigall unterstützen will, der kann sich eine Tüte Mandeln am Neuruppiner Edeka-Center holen. Diese würde sich in ihrer schwierigen Lage mittlerweile aber auch über Spenden freuen. Kontakt dazu kann man mit Jens Nachtigall aufnehmen unter schaustellernp@web.de. An die Produkteder Herzberger Wallnussmeisterei kommt man im dortigen Hofladen oder im Netz unter www.wallnussmeisterei.de. Auch zahlreiche andere regionale Verkäufer laden in ihre Gesschäfte oder Werkstätten ein, wo man sich mit ihren Produkten eindecken kann – oft mit eigens dafür ausgedehnten Öffnungszeiten wie bei der Brunner Goldschmiedin Rima Chammaa.

Um trotzdem über die Runden zu kommen, hat er die Rücklagen aufgebraucht, einen Anhänger verkauft und die LKW-Versicherung abgemeldet. „Wir haben alles stillgelegt, was ging.“ Er hat einen Lieferservice für gebrannte Mandeln aus dem Boden gestampft. Nur aufs Amt wolle er nicht. „Wir haben immer unser Geld selbst verdient.“

Schausteller wirft Regierung Panikmache vor

Das tut er auch jetzt. Sein Naschstand steht jetzt vor dem Neuruppiner Edeka am früheren Real-Standort. Der Chef des Marktes habe ihm das angeboten, als er von dem Ausfall der Weihnachtsmärkte gehört hat. Jens Nachtigall ist froh, dass er dort verkaufen darf. Allein: Auch dorthin kommen derzeit nur wenige Kunden.

„Wir verstehen die Welt nicht mehr“, sagt der Verkäufer, während er auf den gespenstisch leeren Supermarktparkplatz schaut, und schiebt hinterher: „Ja, es gibt Corona, aber die Regierung macht so einen Alarm, dass sie den Leuten mehr Angst und Schrecken einjagt als nötig.“

Die Schaustellerfamilie aus Manker hat viel Geld in die Ware invstiert. Nun bleiben die Nachtigalls darauf sitzen – und werden wohl spätestens im Januar viele Lebensmittel vermutlich im Müll entsorgen müssen. Quelle: Henry Mundt

Auch an anderer Stelle klingt der Süßigkeitsmeister sauer, wenn es um die Staatsmacht geht. „Dass wir, die wir immer brav Steuern bezahlt haben, so von der Regierung im Stich gelassen werden, das ist eine bodenlose Frechheit.“ Denn an diesem Dienstag gibt es keine Aussichten auf Unterstützung für die Weihnachtsmarkthändler. Erst am Tag darauf stellt der brandenburgische Wirtschaftsminister Hilfen für die Händler in Aussicht – allerdings nur für fixe Betriebskosten wie Miete, Strom oder Versicherung, nicht aber für den Lebensunterhalt. Und vielleicht auch für die Ware, die Nachtigall im Herbst für einige Tausend Euro ordentlich geordert hat, und die wohl nun zum größten Teil im Müll landen wird.

Viele Verkäufer aus dem Ruppiner Land sind sauer

Nicht nur Nachtigall kann das strikte Weihnachtsmarktverbot der Landesregierung nicht nachvollziehen. Auch die meisten anderen Händler der Region schimpfen darüber, da in Berlin die Adventsbuden aufgebaut bleiben und die Zuschauer in die Fußballstadien strömen dürfen und sogar in Neuruppin immer noch Konzerte in voll besetzten Sälen stattfinden. Immerhin: Für viele ist die Absage nicht so existenzbedrohend wie für den Schausteller aus Manker.

„Für mich ist das ein kleiner Zuverdienst“, sagt Dagmar Ruhnke. Die Neuruppinerin wollte auf den Märkten in Netzeband, Hakenberg und Karwe ihre Strickwaren verkaufen. „Aus Spaß an der Freude“, sagt die Hobby-Strickerin. Sie hat dennoch ein Problem: Sie muss die das Jahr über hergestellten Mützen und Socken irgendwo lagern, und weil schon 2020 der Adventsverkauf ausgefallen ist, kriegt sie langsam Kapazitätsschwierigkeiten.

Der stimmungsvolle Netzebander Weihnachtsmarkt fällt wie alle anderen in Brandenburg diesmal aus. Dagmar Ruhnke aus Neuruppin, die dort seit Jahren sonst ihre Strickwaren verkauft, vermisst vor allem das Marktflair – und sie überlegt nun, wohin mit der produzierten Ware. Quelle: Regine Buddeke

Damit die eine oder andere Ware vielleicht doch noch den Weg unter den Weihnachtsbaum findet, hat Benjamin Schulte kurzerhand eine Internetseite gebaut, auf der die Kontaktdaten aller Händler stehen, die beim Netzebander Markt mitgemacht hätten. „Wir haben viele Stammkunden, vielleicht suchen sie noch ein Geschenk – und wollen uns unterstützen“, sagt der Holzgestalter, der in dem Temnitzdorf auch lebt und den Markt mitorganisiert.

Er selbst könne den Ausfall verkraften: Er hat in diesem Jahr mit zwei anderen Handwerkskünstlern in Neuruppin einen Laden eröffnet. „Da habe ich permanent einen Markt.“ Er weiß aber, dass viele seiner Kollegen diese Möglichkeit nicht haben. Und dass ihnen die Märkte als Werbeplattform fehlen.

Benjamin Schulte (l.) hat trotz Absage der Adventsmärkte einen Absatzmarkt: Er hat mit Kollegen in diesem Jahr den Laden „Tablino“ in Neuruppin eröffnet. Quelle: Henry Mundt

Vivian Böllersen kann noch nicht einschätzen, wie schwer der Wegfall der Märkte und die Streichung ihrer eigenen Adventsbasar-Premiere wiegen wird. Denn das hängt vom sonstigen Umsatz ab. Damit sie von Schließungen unabhängig ist, hat sie vor Kurzem einen Onlineshop an den Start gebracht. „Und es ist richtig gut losgegangen“, sagt die Chefin der Herzberger Wallnussmeisterei, für die der Winter die Hauptsaison ist und die sonst jedes Adventswochenende zwei Märkte bedient. „Wir haben die Hoffnung, dass das die Ausfälle abfedert.“ Dazu beitragen sollen auch die längeren Öffnungszeiten ihres Hofladens. „Es ist klug, breiter aufgestellt zu sein.“

Vivian Böllersen und ihr Mann Marcel Schatte von der Herzberger Wallnussmeisterei dürfen ihre Produkte auf einem Berliner Weihnachtsmarkt verkaufen, da dieser nicht abgesagt wurde. Darüber freuen sie sich, wissen aber auch dass das Neid unter den Händlern verursacht. Quelle: Wallnussmeisterei

Was sie dennoch ärgert: Dass die Berliner Händler weiter Geschäfte machen dürfen. „Es ist blöd, wenn sich die Regierenden da nicht absprechen. Das erzeugt Neid.“ Sie selbst hat auch noch versucht, in der Hauptstadt einen Stand zu ergattern. „Weil die Absage in Brandenburg aber so kurzfristig kam, kam ich da nicht mehr rein.“ Nur auf dem Treptower Markt der Späth’schen Baumschulen ist sie dabei, weil das schon vorher ausgemacht war.

Von Celina Aniol