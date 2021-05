Das DRK und die Berliner Volksbank haben am Donnerstag kostenlose Corona-Schnelltests im Alten Gymnasium in Neuruppin angeboten – als Probe für den regulären Start des Testcenters am 11. Mai. Indes gibt es derzeit bei vielen Hausärzten einen Ansturm von Patienten, die einen Impftermin wollen. Der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist auf 42,5 gesunken.