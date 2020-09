Beim Kreistag am 10. September in Kyritz stehen gleich vier Losentscheide bevor – weil die AfD-Fraktion nach einem Austritt genau so viele Mandate in Ostprignitz-Ruppin hat wie die Bündnisgrünen. Vor zwei Jahren gab es schon mal einen Losentscheid im Kreistag. Damals ging es um die Landratswahl.