Ihr letztes Jahr an der Schule hat sich Leona Bollack sicherlich ganz anders vorgestellt. Gruppenarbeiten, Experimente in den Naturwissenschaften, gemeinsam mit anderen in der Bibliothek lernen – und am Ende der ganzen Paukerei natürlich der große Abschlussball und die Abifahrt: Wegen Corona ist das alles nicht möglich.

Stattdessen heißt es für die Schülerin und ihre 78 Mitschüler in der 12. Klasse des Schinkel-Gymnasiums in Neuruppin Unterricht in geteilten Gruppen und viele Stunden Arbeit alleine mit dem Laptop zuhause am heimischen Schreibtisch.

Keine Frustration über Umstände

Frustriert ist die 18-Jährige aber auch trotz der widrigen Umstände nicht. „Ich blicke trotz allem optimistisch auf die kommenden Abiturprüfungen“, sagt Leona Bollack. Sie ist froh, dass sie trotz der Pandemie ihre Prüfungen ablegen darf, um die Hochschulreife zu erlangen.

„Ein Art Notabitur ohne Prüfungen hätte ich gar nicht gut gefunden“, sagt die Schülersprecherin, die nach dem Abitur gerne ein Freiwilliges Soziales Jahr in Südamerika machen möchte. „Mit einem Notabitur hätte mein Jahrgang ein Leben lang das Stigma angeheftet bekommen, nicht durch die eigene Leistungen, sondern wegen Corona den Schulabschluss geschafft zu haben.“

Leona Bollack (links) und Lena Kernchen sind Freundinnen und gehen gemeinsam in die 12. Klasse am Schinkel-Gymnasium in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

KMK hat sich für Abiturprüfungen ausgesprochen

Ende Januar hatte die Kultusministerkonferenz entschieden, dass die Abitur- und Abschlussprüfungen in diesem Jahr wie geplant stattfinden sollen. Die Schüler sollen für ihren weiteren Werdegang keine Nachteile gegenüber anderen Jahrgängen haben, hieß es von den Bundespolitikern der Länder zur Begründung.

Allerdings soll es wegen der besonderen Umstände im Corona-Schuljahr mit Homeschooling und Quarantäne mehr Flexibilität geben. So sollen die Schulen in den Fächern für das Zentralabitur zusätzliche Aufgaben für die Abiprüfungen bekommen.

Soll heißen: Lehrer sollen Aufgabengebiete streichen können, die sie im Unterricht nicht oder nur geringfügig behandelt haben. Außerdem sollen die Schüler die Möglichkeit bekommen, das Schuljahr ohne Erwähnung auf dem Zeugnis zu wiederholen. Ob die Prüfungstermine eventuell nach hinten verschoben werden, ist in Brandenburg derzeit noch in der Diskussion.

Weiter Präsenzunterricht

„Es ist schon richtig, dass uns mehr Flexibilität als sonst eingeräumt wird“, sagt Leona Bollack, die als Leistungsfächer Biologie und Englisch macht. „Das Schuljahr läuft ja ziemlich anders als normal.“

Zusammen mit ihren Mitschülern geht sie jeden Tag in die Schule. Dort werden die Kurse in getrennten Räumen in aufgeteilten Gruppen unterrichtet. In Brandenburg haben die Abschlussklassen Präsenzpflicht.

Möchte nach dem Abi gerne nach Südamerika: Leona Bollack aus Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Sorgen vor den Prüfungen sind normal

Der Sport sowie der Fachunterricht einzelner Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, wird am Schinkel-Gymnasium derzeit als Distanzunterricht organisiert. „Natürlich mache ich mir Sorgen, wie die Abiturprüfungen wohl laufen werden“, sagt Leonas gute Freundin und Mitschülerin Lena Kernchen. „Aber ich glaube, das haben sich die Schüler der Jahrgänge vor uns auch immer schon.“

Auch Lena Kernchen findet es gut und richtig, dass die Abiturprüfungen trotz Corona stattfinden sollen. „Keiner von uns will als Generation Corona-Abi abgestempelt werden.“ In den meisten prüfungsrelevanten Fächern fühlt sich die 17-Jährige schon gut vorbereitet.

Aber es gebe auch Lehrer, die sie nervös machten. „Die sagen. Ach! Es ist noch so viel Stoff zu machen und eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr – das macht mir dann schon irgendwie Angst.“

Manche Abiturienten haben große Probleme

Katharina Swinka kann die Sorgen ihrer Mitschülerinnen aus Neuruppin gut nachvollziehen. Die Potsdamerin ist Brandenburger Landesschülersprecherin. „Ich höre Verschiedenes von den Abiturienten“, sagt sie. „Manchen macht das Schuljahr unter den besonderen Voraussetzungen nicht zu schaffen, andere haben große Probleme, mit der Situation klar zu kommen.“

Denn selbst wenn die Abschlussklassen im gesamten Land in die Schulen gehen, sei der Teil-Unterricht in Kleingruppen nicht mit dem vollwertigen Präsenzunterricht wie vor Corona zu vergleichen.

Katharina Swinka ist Brandenburger Landesschülersprecherin. Quelle: Peter Degener

Forderung nach weiterem Prüfungstermin

Die Lehrer könnten sich durch das Hin und Her in den Räumen und die Hygienemaßnahmen nicht wie sonst eingehend mit den Schülern befassen. „Nichtsdestotrotz halten wir es für richtig und wichtig, dass die Abi-Prüfungen stattfinden“, sagt die Landesschülersprecherin.

Aktuell macht sie sich bei Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) für die Einführung eines weiteren Prüfungstermins stark. Dieser soll denjenigen Schülern angeboten werden, die sich zum ersten Termin noch nicht ausreichend vorbereitet fühlen.

