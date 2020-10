Neuruppin: Schulen diskutieren über Corona und Digitalisierung

Neuruppin

Man muss die Digitalisierung voran treiben, nicht die Belüftungssysteme, sagt Katja Poschmann im Schülercafé Tasca der Evangelischen Schule (Evi) Neuruppin. Poschmann ist SPD-Landtagsabgeordnete und bildungspolitische Sprecherin. Am Montagnachmittag ist die Politikerin nach Neuruppin gekommen, weil der SPD-Bürgermeisterkandidat Nico Ruhle zu einem Gespräch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Schulen eingeladen hatte.

„Ich musste neulich anderthalb Stunden lang Rechner verknüpfen“, sagte Mathias Jäkel, Leiter der Karl-Liebknecht-Schule. Um diese Probleme könnte sich ein IT-Hausmeister kümmern, so Poschmann. Der Hausmeister könnte sich auch um künftige Geräte kümmern, da jeder Schüler ein Endgerät für die schulische Nutzung erhalten soll, meinte Ruhle. Indes gab Frank Weigel, Oberstufenkoordinator des Evi, zu bedenken, dass man diese Endgeräte nicht kaufen, sondern nur leasen sollte.

Für den Kauf oder das Leasen von Geräten sind Partner nötig

Der Grund: Technische Geräte halten an Schulen erfahrungsgemäß lediglich drei Jahre, doch Geld für neue Technik gibt es für die Schulen nur alle fünf Jahre, so Weigel. Für den Kauf oder das Leasen der Geräte braucht es Kooperationspartner, sagte Anke Bachmann, Leiterin der Evangelischen Schule Neuruppin.

Die Geräte seien auch wichtig, falls es zu einem weiteren Lockdown kommt, so Ruhle. Denn jeder Schüler müsse die Möglichkeit haben, bei einer weiteren Schulschließung am Onlineunterricht teilzunehmen.

Das W-Lan im Evi ist schwach

Weigel kritisiert, dass das W-Lan für die rund tausend Schüler am Evi zu schwach sei und es schon jetzt Probleme gebe, wenn alle Schüler gleichzeitig mit dem Internet arbeiten.

Es müsse vermieden werden, den jetzigen Abiturjahrgang als „Corona-Jahrgang“ abzustempeln, sagte SPD-Frau Poschmann. Diese Gefahr droht erst recht bei einem erneuten Schließen der Schulen – und wenn dann abiturrelevante Themen nicht bearbeitet werden können. In diesem Fall müssten Lehrer sagen können, welche Themen bei der Prüfung nicht abgefragt werden sollten, so Weigel.

Schulen sollen so lange wie möglich geöffnet bleiben

Jäkel wünscht sich dennoch, die Schulen so lange wie möglich offen zu lassen. Erst wenn das nicht mehr möglich sei und das Konzept des Wechselunterrichts (also Unterricht von Zuhause und in der Schule) wieder eingeführt wird, bittet Jäkel darum, diesmal auch an die Grundschulen zu denken. Diese sollen dann eine der ersten sein, die wieder den Schulbetrieb aufnehmen. Denn Grundschüler hätten es oft am schwersten, Aufgaben selbstständig zu bearbeiten.

Auch über das weitere Verfahren im Unterricht wurde diskutiert. Genauer gesagt, über das Lüften im Unterricht. Jäkel warb für das Hamburger Model: Es bedeutet, dass alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet wird. Das unterstützt auch die Neuruppiner Stadtverordnete Cornelia Böhme (Linke). Die Lehrerin findet, dass es gut sei, wenn die Kinder merken, dass verschiedene Umstände verschiedene Maßnahmen erfordern.

Schwierig, den Unterricht immer zu unterbrechen

Anke Bachmann hatte indes Bedenken. Denn am Evi wird in 80-Minuten-Blöcken unterrichtet. Da sei es schwierig, jedes Mal den Unterricht zu unterbrechen.

Auch die sogenannten CO2-Ampeln, die anzeigen, wann ein Raum gelüftet werden muss, wurden kritisch gesehen – weil die Ampeln in der Regel alle nach rund 20 Minuten das Lüften anzeigen. Dafür würde sich eine Investition nicht lohnen, war sich die Runde einig.

Von Felix Schult