Neuruppin

Ein Schwan hat am Mittwoch für Stau auf der Fehrbelliner Straße in Neuruppin gesorgt. Gegen 13 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil das Tier in Treskow auf der Fahrbahn stand.

Als die Beamten eintrafen, machte sich das Tier gerade von selbst auf den Weg zurück ins Grüne. Der Verkehr sei also nur kurzzeitig beeinträchtigt gewesen, so eine Sprecherin.

Von MAZonline