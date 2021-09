Neuruppin

Morgens am Infostand in Wittstock mit den Passanten ins Gespräch kommen. Wenig später einen Dorfrundgang in Dossow absolvieren, die Sorgen des landwirtschaftlichen Betriebs vor Ort aufnehmen. Sich dann mit der Zukunft des Gutshauses in Drewen befassen, in Nackel ein Forstunternehmen besuchen, um am Nachmittag den Neustädter Bürgern Rede und Antwort zu stehen.

So sah das Pensum von Sebastian Steineke an einem Tag in dieser Woche aus, so sieht der Terminkalender des Bundestagsabgeordneten oft aus: lange Tage, die der Vater von zwei Söhnen neben der Familie und seinen vielen anderen Posten zu wuppen hat.

Auch jenseits dieser heißen Phase im Bundestagswahlkampf 2021 ist Steineke viel in der Region unterwegs. Der direkte Draht sei ihm wichtig, sagt der Direktkandidat, der nun zum dritten Mal um die Stimmen im Wahlkreis 56 buhlt.

„Wenn man gewählt ist, muss man sich kümmern“, stellt der Christdemokrat klar, der 2013 erstmals das Mandat der Region Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teilen des Havellandes errang. Vom Schreibtisch in Berlin aus gehe das selten gut. „Man muss sich vor Ort ein Bild machen.“

Steineke sieht noch viele Aufgaben

Um die richtigen Entscheidungen im Bundestag treffen zu können – oder auch, um den Menschen zu erklären, warum man ihnen nicht helfen kann.

Trotzdem sei sein Hauptanspruch als Bundestagsabgeordneter, Dinge zum Positiven hin zu verändern. Viel sei auch schon in den vergangenen Jahren passiert, meint Steineke. Beim Breitbandausbau, bei der Kulturförderung oder dem Autobahnbau etwa. An einigen Stellen gäbe es aber noch „Nachsteuerungsbedarf“.

Sebastian Steineke (r.) im Gespräch mit Wolfgang Nitsche, dem Bürgermeister von Gollenberg: Der Bundestagsabgeordnete lässt sich oft vor Ort erklären, welche Probleme es gibt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Der ländliche Raum ist für mich der zentrale Anker: Hier werden unsere Lebensmittel produziert und die saubere Energie.“ Statt dies anzuerkennen, werde den Menschen auf dem Land das Leben oft schwer gemacht.

Die Defizite reichen von der Arztversorgung über die Supermarktdichte bis zu den Bildungsangeboten oder der Bus- und Netzabdeckung. Das regt Steineke auf: „Es kann nicht sein, dass als ,Dank’ bei ihnen die Infrastruktur nicht stimmt und der Strom teurer ist als anderswo – obwohl bei uns überall Windräder stehen.“

Zur Person: Sebastian Steineke 48 Jahre, geboren und aufgewachsen in Hamburg, Umzug nach Neuruppin 2004. Wohnort: Neuruppin. Verheiratet, zwei Kinder. Studiumder Rechtswissenschaften in Hamburg, Ergänzungsstudiengang im Wirtschaftsrecht Seit 2004Mitglied der CDU. Im September 2013 zieht er erstmals als Abgeordneter für die Region in den Bundestag, 2017 wird er wiedergewählt. Seit 2020 ist er Verbraucherschutzbeauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er ist im Vorstand des CDU-Landesverbands Brandenburg, Stadtverordneter in Neuruppin, Mitglied des Kreistags Ostprignitz-Ruppin und gehört vielen regionalen und überregionalen Vereinen, Gesellschaften Beruf: seit 2003 bis heute selbstständiger Rechtsanwalt, derzeit Mitglied des Deutschen Bundestages. Leidenschaften: Familie, Fußball, Freunde treffen, Lesen.

Steineke will, dass die Anlagen aufs gesamte Bundesgebiet verteilt werden, und nicht nur wenige Regionen mit den Windrädern„zugestellt“ werden. Und dass beim Bau der Windräder Mindestabstände zu Wohnhäusern eingehalten werden. Er spricht sich für Klimaschutz „mit Augenmaß“ aus, will dabei lieber mit Anreizen arbeiten als mit Sanktionen drohen. „Den Verbrenner verbieten – das funktioniert nicht.“ Schon gar nicht auf dem Lande.

Steineke will, dass RE 6 direkt ins Berliner Zentrum fährt

Er will sich dafür einsetzen, dass auch in kleineren Orten Schulen bestehen bleiben. Dass die Bahn bis ins Berliner Zentrum fährt. Dass Straßen, große und kleine, aber auch Radwege weiter ausgebaut werden. Dass der Fachkräftemangel minimiert wird. „Dafür müssen wir alle auf dem eigenen Markt mobilisieren.“ Durch Weiterbildung Qualifizierung, Ende von Schulabbruchkarrieren.

Um Arbeitskräfte in die Region zu locken oder zu halten, sei aber auch attraktiver Nahverkehr und Wohnraum notwendig. Erst kürzlich hat er im Bundestag für ein Gesetz gestimmt, das die Ausweisung vom Bauland erleichtern wird.

Wie nötig das ist, das hat er bei einem Gespräch im Temnitzer Gewerbegebiet mitbekommen: Die Unternehmer haben ihm erzählt, dass die mühselig angeworbenen Fachkräfte oft wieder wegziehen, weil Wohnungen fehlen und alle Baulücken in der Gegend vergeben sind.

Neues Umspannwerk bei Walsleben geht in Betrieb: CDU-Bundestagsabgeordneter Sebastian Steineke (r.) setzt sich dafür ein, dass die Infrastrukturfragen auf dem Land ernst genommen werden. Quelle: Frauke Herweg

Nicht alle Vorhaben aber, die er und der Bundestag in den vergangenen Jahren auf der Agenda hatte, seien umgesetzt worden – vor allem wegen Corona. Die Pandemie habe vieles zum Erliegen gebracht oder durcheinandergewirbelt. Und werde noch weiter dafür sorgen.

Als er im Bundestag antrat sei die finanzielle Situation eine gute gewesen, habe sich dann noch weiter gemausert: Es gab viel Geld zum Verteilen. Die Krise habe dann zu hohen Ausgaben geführt, und somit zu leeren Kassen. „Es wird massive Verteilungskämpfe geben“, ist Steineke sicher.

Christdemokrate Sebastian Steineke (r.) glaubt, dass das Ehrenamt gerade im ländlichen Raum von großer Bedeutung ist. Er will den Menschen, die sich engagieren, den Rücken stärken. Quelle: Reyk Grunow

Er will aber versuchen, auch in dieser schwierigen Lage das Beste für die Region herauszuschlagen. Sich in die Kämpfe hineinzustürzen: Klein gegen Groß, Osten gegen Westen, Land gegen Stadt, die er stärker als bisher aufziehen sieht.

CDU-Direktkandidat fordert, dass Bund sich stärker einmischt

Einiges lasse sich dabei auf der Bundesebene regeln. So kann er sich vorstellen, dass der Staat die oft existenzbedrohten Landwirte stärker unterstützt, indem er zum Beispiel die Mehrwertsteuer für regionale Produkte senkt.

Für das Gros der landwirtschaftlichen Themen sei aber die EU zuständig. Und in Bildungs- oder Gesundheitsfragen die Länder. Das bedeutet für den CDU-Mann aber nicht, dass er dann raus ist. Er sieht den Bund in der Pflicht, sich stärker einzumischen. Und genau darauf will er in den nächsten vier Jahren noch stärker pochen, wenn er die Chance dazu erhält.

Von Celina Aniol