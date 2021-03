Neuruppin

Die Deutsche Bahn hebt am Wochenende mit einem 750-Tonnen-Kran die neue, 85 Tonnen schwere Seedammbrücke in Neuruppin ein. Für Autofahrer bedeuten die Arbeiten eine viertägige Vollsperrung der ohnehin schon halbseitig gesperrten Straßenbrücke – vom 5. bis zum 8. März.

Längere Fahrzeiten

Für Bahnfahrer auf der Linie RE 6 bedeutet der Brückeneinhub eine Reisezeitverlängerung von fünf Minuten, da die Ersatzbusse zwischen dem Haltepunkt Neuruppin Seedamm und der Stadt um den Ruppiner See herum umgeleitet werden.

Änderungen auch im Bustakt

Vom Bahnhof Neuruppin West zum Seedamm fahren die Busse in Neuruppin West und am Rheinsberger Tor grundsätzlich früher ab. In der Gegenrichtung kommen die Busse dort später an.

Achtung: Die Brücke wird während der Kranarbeiten auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt sein.

Von Frauke Herweg