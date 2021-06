Neuruppin: Seniorin stolpert und stürzt in den Ruppiner See

Neuruppin

Eine Seniorin, die am Dienstag auf dem Weg im Stadtpark vom Jahnbad aus in Richtung Alt Ruppin unterwegs war, ist am Nachmittag offenbar gestolpert und dadurch in den Ruppiner See gestürzt. Passanten, die das zufällig bemerkt hatten, reagierten schnell: Sie zogen die Seniorin ans Ufer und alarmierten die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Feuerwehrleute brachten die Frau an Land und prüften ihre Vitalfunktionen. Auch ein Notarzt sowie die Wasserwacht waren vor Ort. Die Seniorin wurde in die Ruppiner Kliniken gebracht. Dort wurde sie auch noch am Mittwoch behandelt, sagte eine Sprecherin.

Von Andreas Vogel