Neuruppin

Das für den 3. April in Neuruppin geplante Sinfoniekonzert mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt findet erst am 27. November 2021 statt.

„Es tut uns in der Seele weh und wir haben die Entscheidung so lange wie möglich hinausgeschoben“, heißt es von Seiten des Neuruppiner Musikvereins, der die beliebten Konzerte organisiert. Aber die von der Politik in Aussicht gestellten Lockerungen für Veranstaltungshäuser seien in der Umsetzung so unrealistisch, dass das Sinfoniekonzert am Ostersonnabend in der Neuruppiner Kulturkirche abgesagt werden müsse. „Es ist in diesem Jahr bereits das fünfte Konzert der Klassikreihe des Musikvereins, das nicht stattfinden kann“, bedauert Vereins-Vize Uta Bartsch.

Neuer Termin: 27. November

Für ein derart großes Konzert mit einem großen Orchester brauche es eine gewisse Planungssicherheit. „Heute ja – morgen nein – das funktioniert nicht“, so Bartsch. Immerhin gehe es um 60 Musiker, den Instrumententransport, Bustransfer, Orchesterwarte, Bühnenbau, Sitzplatzvorbereitungen in der Kulturkirche, Kartenverkauf und mehr.

„Und auch unser Publikum können wir nicht bis zum letzten Tag im Ungewissen lassen. Vom Vorzeigen von Negativtests oder Impfstatus ganz zu schweigen“, erklärt Uta Bartsch.

Bereits gekaufte oder reservierte Karten behalten Gültigkeit

Der 3. April 2021 war bereits ein Ersatztermin – für das Sinfoniekonzert vom 22. November 2020, das ebenso abgesagt werden musste. Nun gibt es einen weiteren Ersatztermin: der 27. November 2021.

Um alles so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten, behalten alle bereits gekauften oder reservierten Karten für den 22. November 2020 inclusive der Reihen- und Platznummern ihre Gültigkeit und können 1:1 für das Sinfoniekonzert am 27. November 2021 in der Kulturkirche Neuruppin eingelöst werden. Wer also bereits Karten hat, ist auf der sicheren Seite. Weitere Karten werden allerdings noch nicht verkauft, bis klar ist, wie es mit den coronabedingten Platzreduzierungen weitergeht.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, Karten und Reservierungen zu stornieren. Bereits erworbene Tickets können beim Musikverein in der Neuruppiner Präsidentenstraße 47 zurückgegeben werden. Erstattet wird der Ticketpreis abzüglich der Vorverkaufs- und Systemgebühren. Infos unter 03391/65 98 198.

Open Air Konzert mit dem Brandenburgischen Staatsorchester im Juni für Neuruppin geplant

Es gibt auch Lichtblicke! Das nächste geplante Konzert der Konzertreihe ist das Sommer-Open-Air-Konzert „Das Leben ist Tanz“ am 27. Juni 2021, 15 Uhr, auf dem Niemöllerplatz am Ruppiner See hinter der Klosterkirche. Die Musikverein-Akteure hoffen, dass es stattfinden kann. Wann der Kartenverkauf beginnt, wird noch mitgeteilt.

Jetzt bereits versprochen wird indes ein großartiges Programm: Takao Ukigaya dirigiert das Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt durch die„Peer Gynt“-Suite von Grieg, Brahms’ Ungarische Tänze, Tschaikowskis Schwanensee-Walzer, die Polowetzer Tänze aus Borodins „Fürst Igor“, Ravels Bolero und den Dynamiden-Walzer von Josef Strauss.

„Darauf können wir uns heute schon freuen“, blicken Takao Ukigaya und Uta Bartsch vom Musikverein optimistisch in die Zukunft.

Von MAZ-online