Neuruppin

Chanson – so eröffnet der Tempelgarten-Vereinschef Peter Neiß – sei ja an und für sich nur das französische Wort für Lied. Aber irgendwie sei die Begrifflichkeit doch eine viel diffizilere – und stehe für so viel mehr als nur das schlichte Lied. „Es ist ein sehr ausdrucksvoll vorgetragenes Lied“, sagt er. „Mit einem sehr speziellen Inhalt: dramatisch oder fröhlich-beschwingt, melancholisch oder romantisch-verliebt, zeitkritisch oder überschäumend lebensbejahend.“

Musikalische Reise von Italien nach Argentinien und Frankreich

Nun lasse man sich überraschen, welche Inhalte der Sänger Arnold Krohne mitgebracht habe, der am Sonntagabend unterm großen Zeltdach des Neuruppiner Tempelgartens seinen Auftritt hat. Den ersten größeren seit Beginn der Corona-Pandemie, der vor mehr als fünf Leuten und nicht im Kleingarten stattfinde, sagt es der Sänger etwas später selbst.

Dream-Team, das gute Laune versprüht. Quelle: Regine Buddeke

40 Gäste sind gekommen, um ihm und seinem musikalischen Begleiter, dem Bajan-Virtuosen und Knopfakkordeonisten Maxim Shagaev, zu lauschen. Letzterer eröffnet: Mit einem rauschhaften „Winter“ aus Vivaldis Jahreszeiten-Zyklus. Von der ersten Note an macht er klar, dass er sein Instrument mit schlafwandlerischer Sicherheit beherrscht – fast wird einem schwindelig, wenn man versucht, seinen rasenden Fingern bei ihrem Tastentanz zu folgen – ein Ein-Mann-Orchester in Hochform.

Maxim Shagaev am Knopfakkordeon. Quelle: Regine Buddeke

Kaum schweigen die Tasten, schwingt sich beschwingt der Mann in Frack und Kummerbund – ganz ohne Kummer – auf die Bühne und versprüht Charme und Energie. „Komm ein bisschen mit nach Italien“, flirtet er frohgemut und mit bella grandezza, wie sie Südländern eigen ist. Ein wenig Schmelz hie, ein bisschen Schnulz da – ohne Tremolo in der Stimme und süffig ausgeschenkte Komplimente geht es auch nicht.

Chansons von vor 100 Jahren

Krohnes wandelbares Mienenspiel ist voll augenzwinkerndem Humor – wie anders sollte man solche Ohrwürmer von vor 100 Jahren auch singen? Buona Sera Signorina, Casanova kiss me und Azurro schmeicheln sich in Ohr und Herz. Wer jetzt noch keine gute Laune hat, bekommt sie schnell dank Krohnes Entertainerqualitäten und seinem jungenhaften Sunnyboy-Charme. Locker in Hüfte und Knien offeriert er eine ebenso geschmeidige Stimme – die alles abdeckt, was gerade gebraucht wird.

Sänger Arnold Krohne ist ein Sunnyboy. Quelle: Regine Buddeke

Er gibt seinem Affen Zucker und der Stimme Hall – urkomisch, wenn er den eifersüchtigen Betrogenen mimt – da ist er schon von Italien nach Argentinien gereist und schmollt-grollt-giftet Marietta an, dass die doch bitte nicht immer nach dem Tangogeiger schielen solle.

Frohnatur mit Stimme und dazu ein Tasten-Virtuose

Was soll’s? Schlussendlich tröstet er sich mit „Nur nicht aus Liebe weinen“ und tingelt zur nächsten Schönen. Da es nach der Pause gen Paris geht, wird er dort allemal fündig. Er trällert die Piaf und die Mathieu – Shagaev hält mit einem russisch-fulminanten Solostück dagegen. „Schwarze Augen“ seufzt und schwelgt der Sänger, der den russischen Faden aufgreift, bevor er über’n Teich fliegt und „Puttin’ on the Ritz“ swingt. Das Publikum goutiert’s und will Zugaben – die bekommt es auch: einen Abba-Song, ein schwelgerisches Summertime und – logisch – „Am Ende kommt immer der Schluss“. Schade eigentlich.

Lesen Sie auch Fernsehen interessiert sich für Posse im Neuruppiner Tempelgarten

Von Regine Buddeke