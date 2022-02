Neuruppin

30 Jahre nach der Wende erinnert in Neuruppin kaum noch etwas an die „alte Zeit“, spricht, die Zeit vor der Wende. Selbst Neuruppins Baudezernent Arne Krohn, der täglich mit der Stadtentwicklung zu tun hatte, war beim Rückblick erstaunt, „wie geschrottet hier alles war“ – und dass man das damals gar nicht gesehen hat.

Aber ein Rückblick auf Neuruppin 1992 zeigt das ganze Ausmaß der Veränderung: Es gab kein Reiz, keine Uferpromenade, keinen Schulplatz, keinen Neuen Markt, keine evangelische Schule, kein Sportcenter, kein Fontane-Hotel, keine Kulturkirche.

Und die Stadt mit grauen, bröckelnden Fassaden und maroden Holperstraßen, war voller heruntergekommener Kasernen aus der Kaiserzeit, in denen – noch – überall russische Soldaten hausten.

Zudem hatte die in der Wendezeit niedergegangene Industrie überall schäbige, leerstehende Fabrikhallen zurückgelassen. Wir haben mal in alten Fotokisten gekramt:

Das Landgericht Neuruppin

Die ehemalige Königstorkaserne aus wilhelminischer Zeit im Februar 1993, zu DDR-Zeiten von den sowjetischen Besatzungstruppen als Kasernen genutzt. Quelle: Peter Geisler

Und so sieht die frühere Königstorkaserne heute aus:

Nach dem Abzug der Russen und Sanierung bezogen dort die Staatsanwaltschaft und das Landgericht Neuruppin Quartier. Quelle: Henry Mundt

Die Pfarrkirche Neuruppin

Der alte Busbahnhof im Januar 1996 - damals noch in Betrieb - mit verwaistem Zeitungskiosk, im Hintergrund die eingerüstete baufällige Pfarrkirche, die heute Kulturkirche ist. Quelle: Peter Geisler

Die Pfarrkirche, 1806 erbaut, wurde in den 1970er Jahren baupolizeilich gesperrt und blieb lange Zeit in ihrem maroden Zustand. Die frühere Marienkirche war schon 1996 eingerüstet – zunächst aber nur aus Gründen der Gebäudesicherung, denn es dauerte lange, ehe die Finanzierung für die Sanierung des historischen Gebäudes stand.

Und so sieht die Pfarrkirche heute aus:

Die Pfarrkirche Neuruppin ist heute eine Kulturkirche Quelle: Reyk Grunow

2006 wurde die Sanierung der Pfarrkirche und Umbau zum Veranstaltungszentrum abgeschlossen – 200 Jahre nach der Einweihung im Jahr 1806. Heute ist sie eine einzigartige Konzerthalle, Veranstaltungszentrum, Raum für Tagungen sowie Ausstellungen.

Der Paulinenauer Bahnhof

Der stillgelegte Paulinenauer Bahnhof Neuruppin im Juli 1993. . Quelle: Peter Geisler

Vom Paulinenauer Bahnhof startete 1880 die erste Bahnverbindung von Neuruppin in Richtung Fehrbellin und Paulinenaue, im Volksmund wurde die Kleinbahn auch die „Stille Pauline“ genannt. 1970 wurde der Personenverkehr, 1995 auch der Güterverkehr eingestellt, die Strecke wurde bis 2008 abgebaut.

Und so sieht der Paulinenauer Bahnhof heute aus

Der Paulinenauer Bahnhof heute. Quelle: Peter Geisler

In dem sanierten Bahnhofsgebäude an der Fehrbelliner Straße befinden sich heute ein Ärztezentrum mit Dialysestation und die Paulinenapotheke. Ein paar Meter Gleise vor dem Gebäude weisen auf die historische Bedeutung hin.

Der Prignitz-Express ab Neuruppin

1996 nahm der Prignitz-Express den Betrieb auf - zunächst noch als Reisebus und nur vom alten Neuruppiner Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Zoo in Berlin. Quelle: Peter Geisler

Der Prignitz-Express startete 1996 auf der Straße – im komfortablen Reisebus – mit Kaffeeservice an Bord – fuhren die Neuruppiner vor dem alten Hauptbahnhof ab und über die Autobahn nach Berlin bis zum Bahnhof Zoologischer Garten.

So sieht der Prignitz-Express heute aus

Der Regional-Express RE6 am Bahnhof Rheinsberger Tor in Neuruppin . Quelle: Henry Mundt

Heute fährt der Prignitz-Express von Berlin Gesundbrunnen oder Spandau über Neuruppin und Wittstock bis nach Wittenberge, davon im Stundentakt zwischen Neuruppin und Berlin. Ab 2030 soll der Zug im Halbstundentakt von Neuruppin nach Berlin und zurück fahren. Baudezernent Arne Krohn ärgert sich schwarz darüber, dass das bis zum Ende seiner langen Amtszeit nicht klappte.

Das Einkaufszentrum Reiz

Hier ist noch grüne Wiese. Foto vom Neuruppiner Neubaugebiet von 1988. Dort entstand 1993 das Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz). Quelle: Dietmar Röder

Das Reiz hat sich seit seinem Bau nicht verändert

Das Ruppiner Einkaufszentrum 1995. Quelle: Peter Geisler

Seit seinem Bau im Jahr 1993 hat sich das Ruppiner Einkaufszentrum nicht verändert. Nur auf der anderen Seite des Parkplatzes sind in den 1990er Jahren das Möbelhaus und das Dänische Bettenzentrum (heute Jysk) dazu gekommen.

Die neue Seetorkaserne – heute evangelisches Gymnasium

Aufnahme der neuen Seetorkaserne Neuruppin vom Februar 1993. Quelle: Peter Geisler

So sieht die evangelische Schule heute aus

Die Evangelische Schule Neuruppin heute. Quelle: Henry Mundt

1993 nahm die evangelische Schule in Neuruppin ihren Betrieb auf – damals als reines Gymnasium und mit nur zwei siebten Klassen, die in Containern lernten. Heute ist die evangelische Schule Grundschule, Oberschule und Gymnasium und verfügt über einen modernen Campus mit extra Kunsthaus, Hortgebäude, Schülercafé, Grundschulgebäude und Sportplatz.

Die Bilderbogenpassage Neuruppin

Bilderbogendruckerei Neuruppin 20.9.1995 später Bilderbogenpassage Quelle: Peter Geisler

In der Druckerei Gustav Kühn entstand im 19. Jahrhundert ein Großteil der weltberühmten Neuruppiner Bilderbogen, die Vorläufer der heutigen Illustrierten.

Blick auf den Hof der Bilderbogenpassage heute

Blick aus der alten Druckerei auf die Bilderbogenpassage Neuruppin Quelle: Peter Geisler

Und so sieht das alte Druckereigebäude heute aus

Das ehemalige Druckereigebäude, hinten die Einfahrt von der Passage von der August-Bebel-Straße aus. Quelle: Peter Geisler

Das Oberstufenzentrum Neuruppin

Das Areal an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin kurz nach dem Abzug der Russen 1994. Quelle: Peter Geisler

Das in den 1930er Jahren errichtete Areal der Panzerkasernen an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin war kurz nach dem Abzug der russischen Armee ein Trümmerfeld. In die sanierten Kasernengebäude zogen das Oberstufenzentrum des Kreises Ostprignitz-Ruppin und das Technologie- und Gründerzentrum ein.

Und so sieht das Oberstufenzentrum heute aus

Oberstufenzentrum Neuruppin Quelle: Peter Geisler

Heute befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Panzerkaserne das Oberstufenzentrum sowie das Technologie- und Gründerzentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. In der Aula des OSZ finden – wenn das coronabedingt wieder möglich ist – die Sitzungen des Kreistages statt.

Die Neuruppiner Karl-Marx-Straße

Die Karl-Marx-Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Schinkelstraße 1993. . Quelle: Peter Geisler

Die heutige verkehrsberuhigte Zone war damals häufig verstopft und zugeparkt - dennoch gab es einen Aufschrei, als Baudezernent Krohn verkündete, die Autos aus diesem Teil des Zentrums verbannen zu wollen.

Heute ist dieser Teil der Karl-Marx-Straße verkehrsberuhigter Bereich.

Die Karl-Marx-Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Schinkelstraße heute. Quelle: Peter Geisler

Die Autos wurden nicht verbannt, müssen aber Schritt fahren. Das Stück der Karl-Marx-Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Wichmannstraße ist heute aber Fußgängerzone – als Schulplatz. Mit der großen, häufig leeren Fläche sind viele Neuruppiner bis heute nicht warm geworden.

Das Behördenzentrum mit Polizei

Die Friedrich-Franz-Kaserne an der Fehrbelliner Straße im Oktober 1993 . Quelle: Peter Geisler

Die Friedrich-Franz-Kaserne an der Fehrbelliner Straße im Oktober 1993 - ebenfalls ein Prachtbau aus der Kaiserzeit und zu DDR-Zeiten abgeriegeltes Militärgelände der Sowjetarmee. Heute Behördenzentrum und Sitz der Polizeidirektion Nord

Polizei an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin – hier die Hofansicht. Quelle: Henry Mundt

In der früheren Friedrich-Franz-Kaserne hat heute die Polizeidirektion Nord ihren Sitz.

Das Resort Mark Brandenburg

Das schon damals ehemalige Ausflugslokal Strandgarten an der Neuruppiner Seepromenade im November 1994. Das historische Gebäude wurde später abgerissen. Quelle: Peter Geisler

Der Strangarten war früher ein beliebtes Ausflugsziel der Neuruppiner. Doch das historische Gebäude war zur Wendezeit schon zu marode, um es zu retten. Es wurde abgerissen. An dieser Stelle entstand das Resort Mark Brandenburg.

So sieht es dort heute aus:

Ansichten Neuruppin alt und neu, neu, ehem. Strandgarten steht heute Hotel Resort Mark Brandenburg Quelle: Peter Geisler

Das Resort Mark Brandenburg wurde im Herbst 2005 als Seehotel Fontane unter der Marke „Golden Tulip“ eröffnet. Die Fontanetherme, die über einen gläsernen Gang vom Hotel aus erreichbar ist, entstand erst ein Jahr später. Besonderheit der Therme ist die Seesauna, die direkt in den Ruppiner See gebaut worden ist.

Von Kathrin Gottwald