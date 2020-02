Neuruppin: Sorge über Pläne für Atommüll-Endlager

Neuruppin

In der Region gibt es wenig Vertrauen in die Suche des Bundes nach dem richtigen Standort für ein Endlager atomarer Abfälle in Deutschland. Dabei könnten nach bisherigem Stand auch Salzstöcke bei Flecken Zechlin und Netzeband sowie ein Tonvorkommen westlich von Wittstock sowie ein Salzstock bei Wredenhagen, nördlich von Wittstock, in Frage kommen könnten.

Knapp 2000 Castorbehälter an 16 Orten

Bei möglichen Standorten würden nur diejenigen ins Auge gefasst, für die es genügend geologische Untersuchungen gibt, sagte am Dienstagabend Jochen Stay (55). Der Umweltaktivist und Sprecher der Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“ war auf Einladung der Grünen Liga Brandenburg in die Aula der Evangelischen Schule Neuruppin gekommen, um vor knapp 100 Interessierten über die Endlagersuche zu informieren.

Das Problem: Es gibt laut Jochen Stay in Deutschland derzeit etwa 17 000 Tonnen hochradioaktiven Müll, der an 16 Orten in knapp 2000 Castorbehältern gelagert wird – aber es gibt weder in Deutschland noch sonstwo auf der Welt ein Konzept, wo und wie der tödlich strahlende Abfall sicher entsorgt werden kann, bis die Strahlung abgeflaut ist.

Auch Salz, Ton und Granit bergen Risiken

Experten gehen davon aus, dass der Müll für eine Million Jahre sicher gelagert werden muss. Derzeit sollen deshalb vor allem Salzstöcke, Ton- sowie Granitschichten untersucht werden, ob sie für so eine Lagerung geeignet wären. Doch alle drei Möglichkeiten hätten auch ihre Risiken, sagte Jochen Stay. Salz sei zwar sehr hitzebeständig, aber wasserlöslich, während Ton ein großes Problem mit Hitze habe und Granit leicht rissig werde.

Stay kritisierte, dass der Bund offenbar nicht nach dem besten Standort für die Lagerung des Atommülls suche, weil von vornherein Regionen ausgeschlossen werden, für die es nicht genug geologische Daten gebe. Zudem monierte der Umweltaktivist mangelnde Transparenz – weil der Bund die Bürger, die in der Nähe möglicher Endlager atomaren Mülls leben, bisher nicht informiert habe. Erst wenn im Herbst ein Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung vorliegt, solle das geschehen, sagte Anfang der Woche eine Sprecherin des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.

Können Nobelpreisträger weiter helfen?

„Wir brauchen Wanderwege in die Kyritz-Ruppiner Heide und kein Atommüll-Endlager“, sagte Flecken Zechlin Ortsvorsteher Horst-Rainer Maranke.

Indes schlug Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde vor, dass als klügste Köpfe zehn Nobelpreisträger nach einer „objektiven Lösung“ für die Frage nach einem atomaren Endlager suchen sollten.

Die Wissenschaft habe sich schon mehrfach bei ihren Prognosen getäuscht, sagte Jochen Stay und verwies auf die Zwischenlager Asse in Niedersachsen und Morsleben ( Sachsen-Anhalt). Das Lager in Morsleben sei einsturzgefährdet, die Asse stehe unter Wasser.

Forderung: Kein Atommüll-Lager ohne Mitbestimmung

„Es gibt keinen sicheren Platz“, sagte Ulrike Laubenthal von der Sichelschmiede aus Zempow. Sie warb deshalb dafür, dass möglichst viele Menschen ihr Wissen einbringen und bei der Standortsuche mitreden. „Wir müssen das atomare Müllproblem lösen und dürfen es nicht den Politikern überlassen.“

Ulrike Laubenthal (r.) von der Sichelschmiede aus Zempow hatte die Idee für die Runde, zu der knapp 100 Menschen kamen Quelle: Andreas Vogel

Der Aufruf kam gut an: Viele unterschrieben die Handzettel auf denen gefordert wird: Kein Atommüll-Lager ohne Mitbestimmung.

Von Andreas Vogel