Neuruppin

Der Sozialausschuss des Kreistages hat am Mittwoch in Neuruppin den Entwurf des Kreishaushaltes für 2022 abgelehnt. Für das Papier, das ein Volumen von gut 280 Millionen Euro umfasst, gab es lediglich eine Ja-Stimme – bei vier Enthaltungen und einer Nein-Stimme.

Ausschusschef Justin König (Linke) hatte zuvor seine Ablehnung damit begründet, dass es keine genauen Informationen darüber gebe, in welchen Bereichen die Kreisverwaltung das Personal im nächsten Jahr aufstocken wolle.

Demnach will der Landkreis 20 neue Stellen schaffen. Sozialdezernentin Waltraud Kuhne versprach zwar unmittelbar vor der Abstimmung, dass die Abgeordneten noch vor dem Kreis- und Finanzausschuss Mitte November eine genaue Übersicht über die geplanten zusätzlichen Stellen erhalten werden. Aber mit dieser Ankündigung konnte Kuhne die Ablehnung von König nicht verhindern.

Es ist der erste Fachausschuss, der sich gegen den Entwurf des Kreishaushaltes für 2022 ausspricht. Zuvor hatten sowohl der Wirtschafts- als auch der Umweltausschuss dem Papier zugestimmt. Allerdings hatte es auch in diesen Gremien mehrere Enthaltungen sowie Gegenstimmen gegeben.

Kommunen in OPR können Einwendungen gegen Haushalt vorbringen

Der Etat soll am 2. Dezember vom Kreistag beschlossen werden. Unklar ist derzeit, was die Amtsdirektoren und Bürgermeister von dem Entwurf halten.

Sie waren vor wenigen Tagen von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und Kämmerer Arne Kröger über das Papier sowie die Höhe der Kreisumlage bei einer gemeinsamen Beratung informiert worden. Die Kommunen können ihre Einwendungen noch bis zum 11. November einbringen.

Im vergangenen Jahr hatten auch die Einwendungen der Kommunen dafür gesorgt, dass der Landrat den Haushalt überraschend zurückzog – weil eine Mehrheit der Abgeordneten die Bedenken der Amtsdirektoren und Bürgermeister teilten. Erst bei einer Sondersitzung kurz vor Weihnachten konnte der Haushaltsplan für 2021 verabschiedet werden.

Kreisverwaltung will Investitionsstau abbauen

Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich dieses Prozedere in diesem Jahr wiederholt. Hat sich doch die Verwaltung bemüht, möglichst viele Projekte zu berücksichtigen. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass der Kreis mehr Personal einstellen will.

Denn um den Investitionsstau abzubauen, soll es bald mehr Mitarbeiter im Bereich Hochbau geben. Die ersten Vorstellungsgespräche dafür soll es im November geben, sagte Kämmerer Kröger.

Indes hat die Zahl der Bedürftigen, die die Tafel-Angebote in Kyritz und Wittstock annehmen, während der Corona-Pandemie stark zugenommen, sagte Kerstin Schumacher, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab) in Protzen.

Kyritz: 70 Prozent der Bedürftigen sind Senioren

Bedenklich sei, dass mehr als 70 Prozent der Bedürftigen, die in Kyritz bei der Tafel der Gab nach Lebensmitteln bitten, Senioren seien, so Schumacher. Demnach gibt es wöchentlich in Kyritz zwischen 150 und 200 Bedürftige. „Die Älteste ist 87 und die Jüngste vier Wochen.“

Den Zuwachs an Bedürftigen, die bei der Tafel in Kyritz nach Lebensmittelspenden schauen, führte Schumacher auf die steigende Zahl von Flüchtlingen zurück, die derzeit in der Kyritzer Region untergebracht werden. „Eine Förderung der Tafeln durch den Landkreis wäre gut“, sagte Ausschusschef König. Aber leider sei das bisher nicht vorgesehen.

Der Landkreis hat seit Jahresbeginn mehr als 800 Flüchtlinge aufgenommen. „Die Kapazitäten in den drei Wohnheimen sind erschöpft“, sagte Dezernentin Kuhne. Auch deshalb sucht der Landkreis derzeit verstärkt nach Wohnungen für geflüchtete Menschen.

Von Andreas Vogel