Neuruppin/Potsdam

Der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) hat die Stadt Neuruppin am Donnerstagvormittag in Potsdam für ihre Leistungen im Fontanejahr 2019 mit dem Marketing-Preis „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ ausgezeichnet. Der Preis würdigt insbesondere die Nachhaltigkeit von „fontane.200/Neuruppin“.

Mit seinem Programm habe Neuruppin bewiesen, dass „Gedenkjahre keine Eintagsfliege sind“, heißt es in einer Mitteilung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Auch nach Ende des Fontanejahres lebten zahlreiche Projekte fort.

Fontane einmal anders: Leitausstellung im Museum Neuruppin. Quelle: Archiv

So finden die Fontane-Festspiele inzwischen jährlich statt und der 2019 erstmals an Peggy Mädler vergebene Fontane-Literaturpreis soll in diesem Jahr erneut vergeben werden. Ebenfalls ein Erbe aus dem Jubiläumsjahr: Der 2019 eröffnete 300 Kilometer lange Fontane-Radweg, der für Fontane und die Stadt Neuruppin wirbt.

Durch die Zusammenarbeit mit überregionalen Partnern wie dem Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte und dem Kulturland Brandenburg sei es auch im Pandemiejahr 2020 gelungen, Besucher mit Fontane für Neuruppin zu begeistern, so der Geschäftsführende OSV-Präsident Michael Ermrich: „Die Preisträger haben Mut und Ausdauer gezeigt und in den schwierigen Pandemie-Monaten touristische Angebote sichergestellt.“

Image-Video für Neuruppin

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin hatte das Konzept „fontane.200/Neuruppin“ als Bewerbung für den Marketingpreis eingereicht. Eine Jury hatte insgesamt 59 Bewerbungen auswerten müssen. Die Preisträger erhalten ein Image-Video, mit dem sie künftig für sich werben können.

Der Ostdeutsche Sparkassenverband lobt den Preis seit 2006 aus. Im vergangenen Jahr hatte in Brandenburg das Gut Boltenhof (Fürstenberg/Havel) den Preis für sein „Brandenburg-Zimmer“ gewonnen.

Von MAZonline