Neuruppin: Spende hilft Menschen mit Leseschwächen

Neuruppin

Dank einer Spende von 200 Euro, die die Neuruppiner Stadtverordnete Cornelia Böhme (Linke) am Dienstag an Teilnehmer des sogenannten Grundbildungskurses in Neuruppin überreichte, konnten sich diese in der Fontanebuchhandlung ein Buch aussuchen. „Es ist schön, den Lesehunger von anderen erleben zu können“, sagte Böhme, die gelernte Erzieherin ist und derzeit als Lehrerin arbeitet.

Das Besondere am Grundbildungskurs ist, dass sich dort Menschen treffen, die nie richtig lesen und schreiben gelernt haben – und die das nachholen wollen. So wie Edgar Wiechmann (57) aus Wall. Der gestandene Mann hat 30 Jahre in einer LPG gearbeitet und sich am Dienstag sein erstes Buch ausgesucht, ein Werk über Pferde. „Ich bin mit Pferden groß geworden“, sagt Wiechmann, der fünf Geschwister hatte.

Mit dem Fahrrad zur Regionalbahn

Wiechmann gehört seit 2017 zu dem Kurs, der sich stets montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr in Neuruppin trifft. Dafür nimmt Wiechmann einiges auf sich. Er fährt mit dem Fahrrad von Wall nach Beetz, steigt dort in die Regionalbahn nach Neuruppin und fährt dann vom Rheinsberger Tor mit dem Bus zum Gebäude der Volkshochschule, die sich in der Alt Ruppiner Allee beim Oberstufenzentrum (OSZ) befindet. „Ohne Auto ist man aufgeschmissen“, sagt Iris Spad, die den Grundbildungskurs leitet.

Menschen, die kaum lesen und schreiben können, trifft das auf besondere Weise. Denn für sie ist auch die Laufschrift für die Zuganzeigen auf den Bahnhöfen eine Hürde. Die Laufschrift ist einfach zu schnell.

Hausaufgaben per Telefon übermittelt

Hinzu kam der Schienenersatzverkehr wegen der Arbeiten am Neuruppiner Seedamm. Also gab es jede Woche Hausaufgaben. Weil Wiechmann kein eigenes Telefon hat, wurde zudem eine Nachbarin einbezogen. „Bei uns wird ganz individuell gearbeitet“, sagt Spad. Die Gruppen bestehen oft nur aus fünf Teilnehmern, nur im Ausnahmefall vielleicht auch mal auch acht oder neun. „Jeder macht was anderes.“ Auch weil es Teilnehmer aus anderen Ländern gibt, wie etwa Kenia und Peru.

Marek Kasprzyk (32) stammt aus Polen und arbeitet bei den Holzwerken Bullinger. Seit sechs Jahren lebt Kasprzyk in Deutschland, seit gut zwei Jahren im Brandenburgischen. In der Fontanebuchhandlung stellte Kasprzyk fest, dass es dort sogar Werke polnischer Autoren in deutscher Übersetzung gibt. Neugierig blätterte er in den Büchern.

600 Euro an Spenden

„Es gibt genug Welt- und Gedenktage, um auf Menschen aufmerksam zu machen, denen es nicht so gut geht“, sagt Cornelia Böhme. Die Stadtverordnete (Linke) hat die Aktion am 23. April genossen – weil man dabei, bei Wahrung der Abstandsregeln, wieder mit Leuten ins Gespräch gekommen sei.

Insgesamt waren bei der Aktion 600 Euro zusammengekommen. 200 Euro gingen an den Abc-Kurs in der Neuruppiner Krümelkiste, 200 Euro an den Bundesverband Alphabetisierung und 200 Euro an den Kurs, der sich bei der Volkshochschule trifft.

Laut Experten leben in Deutschland etwa 7,5 Millionen Menschen im erwerbsfähigem Alter, die Probleme beim Lesen und Schreiben haben.

Von Andreas Vogel