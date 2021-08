Lichtenberg

Die Eröffnung des neu gestalteten Spielplatzes im Neuruppiner Ortsteil Lichtenberg entwickelte sich zu einem großen Familien-Picknick. Mehr als 100 Anwohner und Gäste des Dorfes trafen sich am Sonntagnachmittag am Bolzplatz.

Wie der Ortsvorsteher und Vorsitzende des Heimatvereins, Achim Fiedler, und seine Stellvertreterin Katrin Manke berichteten, entstand die Idee zur Neugestaltung bei einer Zusammenkunft mit den Einwohnern. In einem gemeinsamen Workshop mit den Kindern suchte man vor drei Jahren nach Möglichkeiten zur Umgestaltung des seit 2015 bestehenden Spielplatzes am Rande des Ortes.

Schnell waren sich alle Beteiligten einig, so dass bereits im Folgejahr ein Antrag auf neue Spielgeräte in den Neuruppiner Bürgerhaushalt eingebracht werden konnten. Auch im Rathaus der Fontanestadt, so Fiedler weiter, stieß das Vorhaben auf eine breite Zustimmung, so dass Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds beantragt und schließlich auch bewilligt wurden.

Mehr als 100 Besucher kamen am Sonntagnachmittag zur Einweihung des aufgemotzten Spielplatzes. Quelle: Peter Lenz

Insgesamt, so der Ortsvorsteher, standen am Ende rund 24.000 Euro zu Buche. Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle würdigte bei der festlichen Eröffnung das Engagement der Lichtenberger. Im vergangenen Jahr entstanden ein Spielhaus mit Kletter- und Rutschmöglichkeiten, eine Wippe, einer Doppelschaukel und eine Tisch-Bank-Kombination. Als Schattenspender wurde eine Esskastanie gepflanzt, um dessen Pflege sich eine Baumpatin aus dem Ort kümmert.

Für den nächsten Bürgerhaushalt wollen die Lichtenberger eine Boulebahn mit einer Länge von 14 Metern bei einer Breite von drei Metern sowie einen dazugehörigen Pavillon mit einem Gesamtkostenpreis von 23.000 Euro ins Spiel bringen. Außerdem ist noch eine Tischtennisplatte geplant. Sie soll aus dem Ortsteilbudget finanziert werden.

Der ältester Einwohner von Lichtenberg, Werner Göritz (93), mit Ortsvorsteher Achim Fiedler. Quelle: Peter Lenz

Unter den Gästen am Sonntagnachmittag war auch Madeleine Engler mit ihrem Partner René Lotter und den Zwillingen Elena und Marlene (6) sowie deren Großeltern Karin und Werner Franke. Für sie ist dieser Tag etwas Besonderes: Sie können Freunde treffen und das Leben genießen. Vor allem der Zusammenhalt ist für den Wahl-Lichtenberger René Lotter etwas ganz Wichtiges. „Einer achtet hier auf den anderen“, sagt er.

Henriette Wilke (2) mit Mama Daniela an der tollen Wassermurmelbahn. Quelle: Peter Lenz

Für die Kinder sei der Spielplatz enorm wichtig. Für sie gab es dann auch mit Unterstützung der Feuerwehr und des Vereins Esta-Ruppin eine Wassermurmelbahn und riesige Seifenblasen. Für die Erwachsenen wurde es ein gemütlichem Beisammensein, so dass selbst der älteste Einwohner des Ortes, Werner Göritz mit seinen 93 Jahren, dabei sein konnte.

Von Peter Lenz