In den nächsten Stunden wird sich in Neuruppin entscheiden, wer das Rennen um das Bürgermeisteramt gewinnt: Amtsinhaber Jens-Peter Golde (65, Pro Ruppin) oder Herausforderer Nico Ruhle (38, SPD). Sie treten an diesem ersten Advent zur Stichwahl an. Seit 8 Uhr sind die 38 Wahllokale in der Stadt und den Ortsteilen geöffnet. 26.635 Wahlberechtigte sind aufgerufen, zu entscheiden, wer in den nächsten acht Jahren die Neuruppiner Stadtverwaltung führt.

Es gibt keinen klaren Favoriten

Einen klaren Favoriten scheint es nicht zu geben. Zwar hatten im ersten Durchgang vor drei Wochen fast 40 Prozent der wahlberechtigten Neuruppiner für Golde gestimmt. Mit diesem Ergebnis setzte sich der Amtsinhaber deutlich von den fünf anderen Kandidaten ab.

Dennoch ist völlig offen, ob Golde auch in der Stichwahl die Nase vorn haben wird. Herausforderer Nico Ruhle hatte im ersten Durchgang knapp 22 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereint.

Auf den dritten Platz kam vor drei Wochen, als die Wahlbeteiligung bei 48,5 Prozent lag, Michael Güldener mit 16 Prozent. Für Horst-Michael Arndt stimmten im ersten Wahlgang 13,1 Prozent, für Ronny Hein 6,1 Prozent und für Klaus Baumdick 3,2 Prozent.

Zahl der Briefwähler erneut hoch

Als wahrscheinlich gilt, dass die Zahl der Briefwähler auch bei der Stichwahl hoch ist. Bis Donnerstagmittag hatte die Stadtverwaltung bereits mehr als 4400 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Das sind etwa 300 mehr als bei der ersten Runde vor drei Wochen.

Wahlkampf bei Facebook und Instagram

Der Wahlkampf hatte sich wegen der Corona-Pandemie diesmal mehr denn je in die sozialen Netzwerke verlagert. Weil öffentlichkeitswirksame Auftritte vor vielen Menschen aufgrund der geltenden Beschränkungen kaum möglich waren, warben Golde und Ruhle sowie deren Unterstützer und Anhänger beispielsweise auf Facebook und Instagram für ihre Positionen und Programme – so etwa in Videobotschaften an die Neuruppiner.

Wahlschein per Telefon beantragen

Auch die Wahlbehörde hatte sich von Beginn an auf die Corona-Pandemie eingestellt. Auch bei der Stichwahl gibt es ein Novum: Muss sich ein Wähler wegen der Pandemie kurzfristig in häusliche Isolation begeben, kann er sogar am Stichwahltag selbst noch bis 15 Uhr einen Wahlschein beantragen. Um die Formalitäten dazu abzusprechen, ist seit 8 Uhr ein Vertreter der Behörde unter 03391/35 51 99 erreichbar.

Von MAZonline