Neuruppin

Ein Stromausfall hat am Donnerstagabend einen großen Teil von Neuruppin lahmgelegt. Kurz vor 21 Uhr gingen plötzlich in hunderten Haushalten die Lampen aus. Erst anderthalb Stunden später hatten wieder alle Neuruppiner Strom.

Betroffen war vor allem das östliche Neubaugebiet, die sogenannten Wohnkomplexe I und II zwischen B167, Fehrbelliner Straße und Heinrich-Rau-Straße. Auch einige angrenzende Straßenzüge in Richtung Ruppiner See und nach Treskow waren vorübergehend ohne Strom.

Schuld war ein Kurzschluss im Mittelspannungsnetz, sagt Stadtwerke-Chef Thoralf Uebach. Die Techniker der Stadtwerke gehen davon aus, dass an einer unterirdischen Leitung zwischen zwei Trafostationen an der Anna-Hausen- und der Junckerstraße die Isolierung beschädigt worden sein muss. „So etwas kann durch sich bewegende Steine öder Ähnliches immer mal passieren“, sagt Uebach.

Gegen 22.30 Uhr hatten alle Neuruppiner wieder Strom

Der sogenannte Erdschluss war gegen 20.57 Uhr in der Leitwarte der Stadtwerke an der Heinrich-Rau-Straße registriert worden. Sofort haben die Mitarbeiter versucht, den Fehler per Ferndiagnose einzugrenzen und herauszufinden, welche Leitung genau betroffen ist. Erst wenn das klar ist, kann der betreffende Abschnitt vom Netz getrennt und der Strom über andere Strecken geleitet werden.

Bis das klappte, dauerte es eine Weile. Gegen 22.30 Uhr hatten aber alle Haushalte wieder Licht, sagt Uebach: „Unsere Leute hatte das im Griff.“ Kurzzeitig habe es zwar im gesamten Stromnetz von Neuruppin Auswirkungen gegeben. In weiten Teilen der Stadt waren die aber so gering, dass die Kunden sie gar nicht mitbekommen haben.

Auch in den Ruppiner Kliniken ging am Mittwochabend das Licht aus. „Unsere Notsysteme haben aber korrekt funktioniert“, sagt Kliniken-Sprecherin Verena Clasen. „Der Krankenhausbetrieb war immer gesichert.“

Stadtwerke suchen mit Spezialtechnik nach dem Fehler

Der Fehler im Stromnetz ist noch nicht behoben. Das soll im Laufe des Freitags passieren. Mit einem speziellen Messfahrzeug wollen Fachleute herausfinden, an welcher exakten Stelle der mehrere hundert Meter langen Leitung der Fehler aufgetreten ist. Dort muss das Kabel freigelegt werden.

Erst dann stellt sich heraus, ob es ausreicht diese Stelle zu reparieren oder ob größere Arbeiten nötig sind. Die Stromversorgung sei aber für alle Haushalte gesichert, heißt es von den Stadtwerken. Das Spezialfahrzeug für die Fehlersuche stellt der Energieversorger Edis aus Schwerin zur Verfügung.

Ähnliche Erdschlüsse an unterirdischen Leitungen hat es in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. Zuletzt auf der Baustelle für den neuen Penny-Markt an der Neuruppiner Gerhart-Hauptmann-Straße im vergangenen November.

Von Reyk Grunow