Dass Tanken schwierig ist und Elektroautos höchstens dazu taugen, mal zum Einkauf um die Ecke zu fahren, bevor der Akku versagt – bei solchen Vorurteilen kann Peter Schwierz nur lachen. Seit sechs Jahren fährt der Wulkower schon elektrisch. „Ich mache damit alles“, sagt er. Natürlich den Einkauf um die Ecke, aber eben auch den Ausflug zum Bodensee. Zusammen 60.000 Kilometer im Jahr. „Das ist alles machbar“, sagt er.

Noch ist der Anteil der Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen vergleichsweise niedrig, auch wenn der Absatz rasant steigt.

Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im Oktober 2019 gerade einmal 4979 reine Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Ein Jahr später, im Oktober 2020, waren es fast fünfmal so viele: 23.158. Die Zahl der neu zugelassenen Hybridfahrzeuge stieg von 26.382 vor einem Jahr auf 62.929 im Oktober 2020. Damit beträgt der Marktanteil reiner Elektroautos rund acht Prozent, der von Hybridfahrzeugen mehr als 30 Prozent aller neu zugelassenen Pkw.

Neuruppins Stadtwerke gehen beim Ausbau des Ladenetzes voran

Nach wie vor ein Problem in vielen Regionen Deutschlands, vor allem auf dem Land: Wo kann man sein Elektroauto auftanken? Ladesäulen gibt es längst nicht überall.

In Ostprignitz-Ruppin sind die Stadtwerke Neuruppin Vorreiter. 2018 hat der städtische Energieversorger begonnen, das Netz von Elektroladesäulen auszubauen. Inzwischen gibt es allein in Neuruppin 17 Ladesäulen. In der Region sollen es bis Anfang 2021 mehr als 30 Säulen werden, mit fast 70 Anschlüssen.

Erst vor einer Woche hatten die Stadtwerke am VW-Autohaus in Treskow eine neue Ladesäule samt Schnelllademöglichkeit in Betrieb genommen. Quelle: Henry Mundt

„Für eine Stadt wie Neuruppin ist die Situation absolut vorbildhaft“, findet Peter Schwierz, der nicht nur selbst Elektroauto fährt, sondern auch eine Internetplattform zur Elektromobilität betreibt.

Doch öffentlich zugängliche Auflademöglichkeiten sind nur ein Punkt. Wichtiger dürften private Lademöglichkeiten sein. „Wir gehen davon aus, dass künftig etwa 80 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause oder beim Arbeitgeber erfolgen werden“, sagt Guido Gerlach, Vertriebschef bei den Stadtwerken Neuruppin.

Wer ein Elektroauto fährt, kann das theoretisch an jeder 220-Volt-Steckdose zu Hause anschließen. Viele Stromnetze vor allem in älteren Häuser sind für solche dauerhaften Belastungen aber nicht gemacht.

Wallboxen zu Nachladen zu Hause oder in der Firma

Praktische, sicherer und komfortabler sind sogenannte Wallboxen – Geräte, die von einem Elektrofachbetrieb zum Aufladen des Autos zu Hause oder in der Firma mit eigenem Stromanschluss an die an geschraubt werden.

Solche Wallboxen gibt es verschiedenen Versionen und zu ganz unterschiedlichen Preisen. Ganz neu ist, dass ihre Installation vom Bund gefördert wird. Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) kann jeder einen Zuschuss von 900 Euro für eine solche Wallbox beantragen. Das Förderprogramm startet am 24. November.

Wallboxen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Manche bringen ein integriertes Ladekabel bereits mit. Quelle: Henry Mundt

Wer ein eigens Haus hat, kann mit so einer Box seine eigene Tankstelle installieren. Mehr Storm zu verlaufen, ist für die Stadtwerke natürlich gut. Der Neuruppiner Energieversorger sieht die Wallboxen aber auch mit ein wenig Vorsicht. Zwei oder drei solcher Boxen in einer Straße sind für den Energieversorger kein Problem.

Schwierig könnte es werden, wenn in einigen Jahren viele Autobesitzer so einen Anschluss zu Hause haben wollen. Unter Umständen könnte das Stromnetz damit überfordert sein, fürchtet Guido Gerlach. Dann müssten die Stadtwerke an der einen oder anderen Stelle wohl nachlegen und das Stromnetz ausbauen. Im Moment ist das aber noch nirgends zu befürchten.

Wallboxen sind für private E-Auto-Fahrer sicher die optimale Lösung. Was aber ist mit den vielen Menschen, die in einer Mietwohnung leben? Können die fordern, dass der Vermieter bim Plattenbau eine Wallbox anschraubt?

Nicht überall lässt sich eine Box so einfach installieren

„Bei älteren Häusern ist das sicher schwierig“, räumt Heiko Weißenfels von der Wohnungsbaugenossenschaft Karl Friedrich Schinkel (WBG) in Neuruppin ein. Die WBG gilt als Vorbild in Sachen erneuerbarer Energien und Nachhaltigkeit.

Bei ihrem neuen Bauvorhaben am alte Paulinenauer Bahnhof in Neuruppin hat die WBG schon vorausgedacht. „Dort haben wir einige Stellplätze für Elektroautos vorgesehen“, sagt Weißenfels. Bei Bedarf ließen sich dort Wallboxen später einfach nachrüsten.

Robert Liefke, der Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft und damit mit Abstand größter Vermieter in der Region, sieht den Bedarf derzeit nicht. „Unsere Mieter haben sicherlich viele Probleme, aber dieses Problem haben sie nicht“, sagt er. Im Einzelfall ließe sich eine Wallbox vielleicht irgendwo nachrüsten, im großen Maßstab eher nicht.

Immer mehr Senioren sind mit kleinen Elektromobilen unterwegs. Für die Vermieter ist das nicht immer einfach: De Gefährte brauchen Platz und müssen aufgeladen werden. Quelle: Oliver Berg/dpa

Liefke hält den Trend zur Elektromobilität derzeit ohnehin für schwierig. Im bereiten vor allem die kleineren Elektrofahrzeuge Kopfzerbrechen. Immer mehr ältere Menschen fahren mit eigenen keinen Elektromobilen durch die Gegend. Hinzu kommt die steigende Zahl an E-Bikes. „Die große Zahl an Akkus in den Wohnungen macht mir große Sorge“, sagt der NWG-Chef.

Immer wieder gibt es Berichte über Akku-Brände oder explodierende Batterien, etwa beim Aufladen. Auch im Neuruppiner Rathaus gab es so einen Fall schon. Für Robert Liefke ist das eine unterschätzte Gefahr. Was denn so ein Akku in einem Hausflur explodiert?

Die NWG hat versucht, die vielen Elektromobile ihrer Mieter samt eigener Lademöglichkeit auszulagern und dafür abgeschlossen Unterstände gebaut. Aber die reichen angesichts der Nachfrage kaum noch aus. Was jetzt? „So langsam kriegen wir ein Platzproblem“, sagt der NWG-Chef. Auch ganz ohne eigene Stellplätze für Elektroautos vor jedem Haus.

Von Reyk Grunow