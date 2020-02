Neuruppin

Eine unbekannte Frau betrog am Donnerstagnachmittag die Mitarbeiterin eines Frisörsalons in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße um 100 Euro Wechselgeld. Die Frau kaufte zunächst ein Shampoo und bezahlte mit einem 200-Euro-Schein. Nachdem eine Mitarbeiterin den Schein auf seine Echtheit überprüft hatte, ging sie in den Aufenthaltsraum des Geschäfts, um Wechselgeld zu holen.

Die Kundin gab nun an, es sich anders überlegt hätte und das Shampoo doch nicht kaufen zu wollen. Daraufhin holte die Mitarbeiterin den 200-Euro-Schein aus dem Aufenthaltsraum, während eine andere Mitarbeiterin das zuvor ausgehändigte Wechselgeld in Empfang nahm.

Nachdem die Unbekannte das Geschäft verlassen hatte, stellten die Frisörmitarbeiterinnen fest, dass sie offenbar 100 Euro des Restgeldes einbehalten hatte. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein. .

