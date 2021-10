Neuruppin

Extreme Wetterlagen treten immer öfter auf. Die großen Trockenphasen in den vergangenen Jahren haben den Bäumen und Sträuchern in Neuruppin zuletzt stark zugesetzt. Jetzt investiert die Stadt ordentlich, um zu retten, was unter der Trockenheit besonders stark leidet: die Parkanlage im Tempelgarten an der Präsidentenstraße.

Fachleute werden in den kommenden Wochen den gesamten Tempelgarten mit einem automatischen Bewässerungssystem ausstatten. Von Beet zu Beet werden dafür Leitungen verlegt. Über sie soll das Wasser künftig einfacher und sicherer zu den Pflanzen kommen. Tröpfchen für Tröpfchen, dafür aber kontinuierlich.

„Eine Bewässerungsanlage wird als immer vordringlicher erachtet, um die gartenhistorische Anlage, ihrer Bestimmung gemäß, ansprechend unterhalten zu können“, sagt Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott. Vor allem die Trockenheit im Frühjahr mache den Pflanzen sehr zu schaffen.

Pflanzen im Tempelgarten bekommen ihr Wasser tröpfchenweise

Wegen der Größe der Anlage ist es aber bisher kaum möglich, alles ausreichend zu bewässern und das auch noch zu den Zeiten, an denen das Gießen am günstigsten ist: nachts, am frühen Morgen oder spät abends.

Die Bewässerungsanlage leitet das nötige Wasser künftig genau zu diesen Zeiten weiter, gesteuert per Zeitschaltuhr. Der Einbau ist aufwändig und auch nicht ganz billig. Dafür lässt sich damit auf Dauer auch Wasser sparen. Denn über die Anlage gelangt das Wasser genau dorthin, wo es von den Bäumen, Sträuchern und Stauden gebraucht wird und verdunstet nur auf der Erde rundherum.

Etwa vier Wochen soll es dauern, bis alle Leitungen verlegt sind. Am Montag haben die Frauen und Männer vom Neuruppiner Stadtservice mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Die eigentliche Installation wird eine Firma aus Neuruppin übernehmen, die auf solche Anlagen spezialisiert ist. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von rund 75.000 Euro.

Zuerst wird die Bewässerungsanlage im östlichen Teil des Tempelgartens installiert – auf der Seite der Stadtmauer zwischen dem ehemaligen Gärtnerhaus an der Präsidentenstraße und dem Apollotempel. Danach ist die westliche Hälfte in Richtung Wolfsschlucht und Wallanlage an der Reihe.

Pforte am Museum Neuruppin bleibt geschlossen

Für Besucher bedeuten die Arbeiten in den nächsten Wochen einige Einschränkungen. Zwar soll der Tempelgarten die gesamte Zeit über geöffnet bleiben, heißt es aus dem Rathaus. Die Seitenpforte in der Stadtmauer in Höhe des Museums bleibt aber geschlossen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr als 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Neuruppin mithilfe von Sponsoren und Spenden in den vergangenen Jahren in die Sanierung des Tempelgartens investiert. Von 2016 bis 2018 war die Gartenanlage nach historischem Vorbild aus dem 19. Jahrhundert für rund eine halbe Million Euro neu angelegt worden. Damals hatte die Stadt noch auf den Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage verzichtet.

Zurzeit wird noch das Hauptportal des Tempelgartens saniert. Das Tor befindet sich seit dem Frühjahr in einer Tischlerwerkstatt. Die Arbeiten gestalten sich wesentlich aufwändiger als erwartet.

Von Reyk Grunow