Ob die Corona-Teststellen in Ostprignitz-Ruppin nach dem geplanten Wegfall kostenloser Bürgertests weiterbetrieben werden und in welchem Umfang, das ist noch offen. Die großen Träger sehen ein weiteres Testangebot zwiespältig. So hat das DRK Angst, damit die Position der Impfgegner zu stärken.