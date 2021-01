Neuruppin

Bietet mir meine Atemschutzmaske ausreichend Schutz vor Covid-19-Viren? Diese Frage hat sich Maximilian Meyer gestellt. Als der junge Mann vor Kurzem in einer Neuruppiner Apotheke für sich und seine Familie ein Set FFP2-Masken besorgen wollte, war er sehr erstaunt: „Auf der Plastikverpackung mit den Masken, die man mir in der Apotheke verkauft hatte, stand keinerlei Kennzeichnung“, erzählt Maximilian Meyer.

Als er zuhause die Verpackung öffnete, wurde er erst recht stutzig. „Die Masken sahen zwar ähnlich aus wie FFP2-Masken, an der Seite trugen sie aber die kleine Aufschrift mit dem Kürzel KN95“, sagt der 20-Jährige.

Apotheke gab Geld zurück

Maximilian Meyer fühlte sich betrogen, wollte er doch den Typ Atemschutzmaske haben, der vom Robert-Koch-Institut ( RKI) als am wirksamsten zur Verhinderung einer Covid-19-Infektion eingestuft wird. „Wo nicht FFP2 draufsteht, ist auch nicht FFP2 drin“, sagt er.

Also wollte er in der Apotheke sein Geld zurückbekommen – das klappte dann auch. „Zuvor hat mich der Apotheker aber davon überzeugen wollen, dass die KN95-Maske praktisch dasselbe sei wie die FFP2-Maske und mir auch ein entsprechendes Dokument gezeigt, auf dem dies geschrieben stand“, sagt Maximilian Meyer.

Viele Fälschungen von Atemschutzmasken

„Darauf wollte ich mich nicht einlassen.“ Online habe er über viele Fälschungen von Atemschutzmasken gelesen. Inzwischen hat der junge Mann aus Rüthnick einen Satz zertifizierter FFP2-Masken zur Verfügung. Bestellt hat er sie im Internet.

Hat auf CE-zertifizierte FFP2-Masken bestanden: Maximilian Meyer. Quelle: Henry Mundt

Doch was steckt hinter dem Wirrwarr um die Masken von Maximilian Meyer? Die MAZ deckt auf! Wir haben uns über die Wirksamkeit der verschiedenen Atemschutzmasken auf dem Markt schlau gemacht und erklären, auf was man als Kunde achten sollte.

KN95-Masken sind keine FFP2-Masken

Grundsätzlich ist festzuhalten: KN95-Masken sind keine FFP2-Masken. Das stellt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ( ABDA) auf ihrer Website klar. Denn anders als die FFP2-Masken, die nach Angaben des RKI 95-prozentigem Schutz vor festen und flüssigen Partikeln bieten, verfügen Atemschutzmasken des Typs KN95 nicht über die notwendige CE-Zertifizierung der Europäischen Union.

Aber: Die aus chinesischer Produktion stammenden KN95 Masken bieten dennoch vergleichbaren Schutz vor Covid-19. „Das Vorurteil, dass KN95-Masken ’Schrottmasken´ wären, ist falsch“, stellt die ABDA in einer Pressemitteilung vom 5. Januar klar.

KN95-Masken versprechen bei erfolgter Qualitätsprüfung einen ähnlichen Virenschutz wie FFP2-Masken. Quelle: imago images / Michael Weber

Vergleichbare Schutzfunktion

Um ihre Schutzwirkung zu bestätigen, müssen die KN95-Masken allerdings die Zertifizierungsanforderungen aus China vorweisen können und auch ein vereinfachtes Bewertungsverfahren in Deutschland durchlaufen haben – das sogenannte CPA-Verfahren. Die Abkürzung CPA steht für „Corona SARS CoV-2 Pandemie Atemschutzmasken“.

„Bestehen sie diesen Test und erhalten sie die Bestätigung der zuständigen deutschen Marktüberwachungsbehörde, ist ihre Schutzwirkung vor dem Coronavirus ebenso gut wie von FFP2-Schutzmasken“, heißt es vom Apothekerverband.

Sofern die KN95-Masken also CPA geprüft sind, dürfen sie in jeder Apotheke als Atemschutzmaske verkauft werden – vom Schutzstandard her gleichwertig mit einer FFP2-Maske.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat schon eine KN95-Maske getragen. Quelle: dpa

Prüfsiegel nicht auf der Maske erkennbar

Aber Vorsicht! Anders als die europäischen FFP2-Masken, die die CE-Zertifizierung auf jedem Exemplar aufgedruckt tragen, ist dies bei der Konkurrenz aus China nicht der Fall. „Äußerlich ist nicht erkennbar, ob eine KN95-Maske qualitativ einer FFP2-Schutzmaske entspricht oder nicht“, stellt die ABDA fest.

Dies lasse sich nur der schriftlichen Bestätigung der Überwachungsbehörde entnehmen, die der abgebenden Apotheke vorliegt und die sich der potentielle Käufer vorzeigen lassen kann. Eine CE-Kennzeichnung darf eine KN95-Maske in keinem Fall führen.

KN95-Masken dürfen keine CE-Kennzeichnung tragen

Ist dies aber der Fall – so der eindringliche Appell des Apothkerverbandes – sollte man die Finger davon lassen. Denn dann handelt es sich um eine Fälschung, die nicht richtig vor einer Infektion mit dem Covid-19-Virus schützt.

Für das Wirrwarr um Maximilian Meyers Masken in Neuruppin heißt das: Sowohl der junge Mann als auch der Apotheker haben im Grundsatz alles richtig gemacht. Maximilian Meyer hat auf ordentlich ausgezeichnete FFP2-Masken bestanden.

Der Apotheker hatte offenbar offizielle KN95-Masken im Angebot, zu denen er auch die entsprechende CPA-Zertifizierung vorweisen konnte. Nur die richtige Terminologie sollte der Pharmazeut beim nächsten Mal beachten. Eine geprüfte KN95-Maske ist keine FFP2-Maske. Sie verspricht aber einen gleichwertigen Virenschutz.

Von Jérôme Lombard