Neuruppin

Eine gespenstische Stille herrscht im Zug. Es rauscht und klappert auf den Schienen. Viele Plätze bleiben unbesetzt. Die Fahrgäste des RE6 am Freitagvormittag von Neuruppin nach Kremmen lassen sich an zwei Fingern abzählen. Es fällt kein Wort im Abteil. Die MAZ ist bei einer Fahrt von wenigen dabei, die trotz Bahnstreik bedient werden. Doch von überfüllten Waggons und ein Drängeln an der Bahnsteigkante ist nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil: Offensichtlich haben sich die Reisenden gut an die Umstände angepasst – fahren mit dem Auto oder nutzen andere öffentliche Verkehrsmittel.

Fahrgäste nehmen Streik gelassen hin

Es ist der bisher längste Streik, den die Gewerkschaft GDL seit Donnerstag im Personenverkehr durchzieht. Noch bis Dienstag herrscht Chaos im Zugverkehr, möchte man meinen. Verständnis hin oder her, ein Großteil der Fahrgäste des RE6 nehmen die sechs Tage gelassen hin, wie die MAZ im Gespräch mit ihnen vor Ort erfährt. Es sind offensichtlich keine Pendler, die die Verbindung am Freitag um 11.24 Uhr ab Neuruppin-West nutzen. „Ich fahre hier nicht regelmäßig, freue mich aber, diese eine Verbindung heute nutzen zu können“, sagt ein älterer Mann am Bahngleis eins, kurz bevor der Zug einfährt.

Zur Galerie Nicht alle Züge des RE6 zwischen Wittenberge und Berlin-Gesundbrunnen fielen ersatzlos aus. Doch die Reisenden mussten viele Abstriche machen. Die MAZ war zwischen Neuruppin und Kremmen auf den Schienen unterwegs.

Eine Frau ist mit dem Fahrrad unterwegs, möchte einige Stationen bis zum nächsten schönen Fahrradweg mitfahren und nutzt die seltene Gelegenheit dieser Tage. Eine junge Mutter schiebt einen Kinderwagen in den Zug. Sie möchte weiter nach Berlin, erzählt sie kurz nebenher. Ein paar wenige weitere Plätze sind von älteren Männern belegt. Das ist es auch schon, mehr Leute sind zu dieser Zeit nicht im Zug. An den Haltestellen zwischen Neuruppin und Kremmen steigt niemand ein und niemand aus. Es wirkt gespenstisch, wo sonst die Pendler, Urlauber und viele weitere Reisende die Bahn beleben, herrscht an diesem Tag eine leere Stille.

Der RE6 fährt am Freitag nur neun Mal von Neuruppin in Richtung Berlin. Dieser Zug kommt aus Wittenberge, andere starten erst in Wittstock. Die letzte Station ist Hennigsdorf. Die Halte in Falkensee, Spandau, Jungfernheide und Gesundbrunnen entfallen ersatzlos. Dafür gibt es zusätzliche Stopps in Schwante, Vehlefanz und Bärenklau. Einige Abteile sind verschlossen – Grund unbekannt. Alternativen mit dem Bus von Neuruppin nach Hennigsdorf gibt es auch, allerdings dauern diese mit dreimal oder viermal umsteigen bedeutend länger. Über Neustadt/Dosse wäre man bis zu dreieinhalb Stunden unterwegs, im Gegensatz zu rund vierzig Minuten.

Der RE6 ist gespenstisch leer. Die Fahrgäste lassen sich an den Fingern von zwei Händen nachzählen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mindestens zehn Fahrten des RE6 fallen aufgrund des Bahnstreiks an diesem Tag aus. Die meisten Linien fahren noch am Morgen zwischen 4 und 7 Uhr im Ein-Stunden-Takt, im Anschluss nur noch alle zwei bis drei Stunden. Der RE6 um 11.24 Uhr fährt pünktlich im Bahnhof Neuruppin-West ein. Anderswo kommt es stellenweise zu längeren Verspätungen. Die letzte Verbindung des Tages fährt um 19.24 Uhr. Wird dieser Zug verpasst, heißt es neun Stunden am Bahnhof warten, bis es am Tag darauf wieder weitergeht, zumindest mit diesem äußert lückenhaften Notfahrplan.

Von Marcus J. Pfeiffer