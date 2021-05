Neuruppin

Nicht immer sind Vierbeiner im menschlichen Lebensraum willkommen. Wenn Marder auf dem Dach ihr Unwesen treiben oder Waschbären die Obstbäume plündern, wird gern zur Falle gegriffen, die man nicht nur im Einzelhandel, sondern auch im Internet günstig kaufen kann.

So ist es kaum verwunderlich, dass das Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft des Landkreises Ostprignitz-Ruppin regelmäßig Meldungen über unerlaubt aufgestellte Lebendfallen erhält. Meist handelt es sich um Kastenfallen. Bei Kontrollen von Tierhaltungen entdeckten Tierärzte immer wieder – oft zufällig – Lebendfallen, teilweise mit lebenden oder toten Tieren darin.

Nach Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes darf niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund, Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen. „Lebendfallen fügen den Tieren allerdings schon großes Leid zu“, sagt die amtliche Tierärztin Jana Kulka. „Auch wenn sie nicht verletzt werden, haben die Tiere wahnsinnigen Stress und Todesangst auszustehen.“

Ausnahmegenehmigung von der Unteren Jagdbehörde

Ist ein Tier gefangen, wird es von sogenannten „Tierfreunden“ oftmals in einem entfernten Gebiet ausgesetzt. „Doch in einem fremden Habitat kann man nicht wissen, ob das Tier dort alles findet, was es braucht“, sagt Jana Kulka. „In einem fremden Revier kann es außerdem zu Rangkämpfen kommen, bei denen das Tier dann schließlich doch getötet wird.“

Vorrichtungen zu verwenden, um Tiere zu fangen oder zu verscheuchen ist nicht erlaubt, wenn damit vermeidbare Schmerzen verbunden sind. Das Aufstellen von Tellereisen oder Lebendfallen ist verboten, wenn die untere Jagdbehörde des Landkreise keine Ausnahmegenehmigung erteilt hat.

Ein Antrag bei der Unteren Jagdbehörde ist also Voraussetzung, um sich gegen kabelfressende Marder oder eine Waschbär-Plage zu wehren. Der Schaden, den die kuscheligen Tiere anrichten können, kann sich durchaus in dreistelligen Bereichen bewegen, so dass man froh ist, wenn ein Jäger zur Stelle ist.

Jagdverbot in bewohnten Gebieten

Dabei sollte man aber beachten, dass es in sogenannten befriedeten Bezirken – also in besiedelten Bereichen wie Betriebsgelände, Sportplätzen, Parks und Wohngebieten grundsätzlich nicht erlaubt ist zu jagen.

„Allerdings lässt der Gesetzgeber nach Paragraf 6 des Bundesjagdgesetzes Ausnahmen in befriedeten Bezirken zu“, sagt Jonny Dieck vom Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Dafür ist aber ebenfalls ein Antrag bei der unteren Jagdbehörde erforderlich.

„Nähere Ausführungsbestimmungen zur Fallenjagd gibt es im Land Brandenburg nicht“, sagt Jonny Dieck. „Daher ist eine enge Abstimmung mit dem Veterinäramt umso erforderlicher.“

Geld- und Freiheitsstrafe

Vorgeschrieben sind kurze Kontrollintervalle – in der Regel acht Stunden. Das gefangene Tier tierschutzgerecht töten darf nur eine berechtigte Person – also ein Jäger. Tiere die Schonzeit haben oder dem Mutterschutz unterliegen, müssen indes unverzüglich frei gelassen werden.

Ebenso verhält es sich selbstverständlich mit sämtlichen Haustieren. Kastrationskampagnen für verwilderte Katzen verfügen aber über einen Sonderstatus, denn in diesen Fällen kümmern sich Tierschutzvereine um das Wohl der Tiere und kontrollieren die Fallen regelmäßig. Die Tiere werden dann im angestammten Habitat wieder freigelassen.

Das Strafmaß für rechtswidriges Fallenstellen richtet sich nach der Schwere des Vergehens. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich einem Wirbeltier, das er hält oder betreut, Schmerzen oder Leiden zufügt. Mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe muss rechnen, wer ein Wirbeltier ohne Grund tötet oder ihm erhebliche Schmerzen und Leiden zufügt.

Von Cornelia Felsch