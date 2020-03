Neuruppin

Ein 41-jähriger Mann ist am Sonntagabend bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in einer Wohnung an der Neuruppiner Bergstraße unter anderem am Kopf verletzt worden. Nachbarn hatten gegen 22 Uhr die Polizei informiert. Weil der Mann auf Klopfen und Klingeln nicht reagierte, öffneten die Beamten ein Fenster und gelangten so in die Wohnung. Der Mann lag blutend in der Badewanne.

Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,43 Promille, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Von MAZonline