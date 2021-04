Neuruppin

Im Fall der vermissten Gabriele Müller gibt es keine neuen Hinweise. Das ergab eine Nachfrage bei der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. „Wir haben alle eingegangenen Hinweise überprüft, aber bisher war nichts dabei“, sagt Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Dienstag.

Die aktiven Suchmaßnahmen sind am Donnerstagabend, 1. April, eingestellt worden. Zuvor hatten Polizei und Feuerwehr am Ruppiner See nach der 60-jährigen Neuruppinerin gesucht. Zum Einsatz kamen auch ein Hubschrauber, ein Fährtenhund und drei Suchmannschaften in Schlauchbooten.

Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht suchten im Ruppiner See nach der vermissten Frau. Quelle: Henry Mundt

„Die großen Suchmaßnahmen werden so lange unterbrochen, bis wir neue Anhaltspunkte haben“, sagt Dörte Röhrs. Die Streifenpolizisten seien aber angehalten, rund um den Ruppiner See weiterhin mit erhöhter Aufmerksamkeit nach Hinweisen Ausschau zu halten.

Seit Mittwoch, 31. März, wird die 60 Jahre alte Frau vermisst. Sie ist Chefin der Hauskrankenpflege Müller in Neuruppin. Am Vorabend wurde sie nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr von ihrem Lebensgefährten das letzte Mal gesehen. Am Mittwochmorgen war sie dann verschwunden.

Die Polizeidirektion Nord nimmt weiterhin Hinweise zu dem Fall entgegen. Polizeisprecherin Dörte Röhrs bittet darum, „Hinweise zeitnah zu melden. Oft melden sich die Menschen erst Stunden später, nachdem sie etwas gesehen haben – das ist zu spät“, sagt sie. Und weiter: „Wir überprüfen die Hinweise auch, wenn sich jemand unsicher ist. Dafür sind wir da“, sagt Dörte Röhrs.

Neuruppin: Die 60-jährige Gabriele Müller wird gesucht. Quelle: privat

Auf Facebook verfasste Christian Müller, der Sohn der Vermissten, einen emotionalen Aufruf. Bei Hinweisen über den Verbleib seiner Mutter solle man sich an ihn wenden. Inzwischen wurde der Aufruf fast 10.000 Mal geteilt, etliche Menschen drückten ihr Mitgefühl aus.

Wer Hinweise zum Verbleib von Gabriele Müller hat, sollte sich an die Polizeidirektion in Neuruppin unter folgender Telefonnummer wenden: 03391/3540.

Lesen Sie von der Suche nach Gabriele Müller:

Frau (60) aus Neuruppin weiter vermisst

Von Steve Reutter