Neuruppin

Weil die Rückkehr vom geänderten zum alten Bußgeldkatalog bei vielen Autofahrern für Verwirrung gesorgt hat, betont die Kreisverwaltung, dass Betroffene sich nur dann an den Landkreis oder die zentrale Bußgeldstelle in Gransee wenden müssen, wenn es um abgeschlossene Verwarngeldverfahren bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten zwischen dem 28. April und 2. Juli geht.

In diesen Fällen können die Betroffenen nach einem Antrag zu viel gezahltes Verwarngeld erstattet bekommen. Geht es um Verkehrsverstöße, die der Kreis geahndet hat, muss der Antrag an der Verkehrsamt in der Neuruppiner Virchowstraße gestellt werden.

Anzeige

Wer von der Polizei geblitzt wurde, wendet sich an die Bußgeldstelle in Gransee, und bei Verfahren, die von Städten, Gemeinden oder Ämtern in dem besagten Zeitraum eingeleitet wurden, wenden sich die Betroffenen an das jeweilige Ordnungsamt, sagt der Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Weitere MAZ+ Artikel

Bei rechtskräftigen Bußgeldbescheiden muss indes niemand aktiv werden. Bei diesen prüft die Behörde, ohne dass dafür ein Antrag eingereicht werden muss.

Grund für das Bußgeldchaos ist ein Formfehler in dem von Minister Andreas Scheuer ( CSU) erstellten Bußgeldkatalogs. Deshalb werden derzeit allein im Kreis Ostprignitz-Ruppin rund 1220 Bescheide korrigiert. av

Von Andreas Vogel