Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin gibt es vergleichsweise viele Lichtsünder. Das hat die Polizeiinspektion des Kreises während der bundesweiten Aktion „Lichttest“ festgestellt. 155 Beamte haben dabei dort in 168 Kontrollen 536 Fahrzeuge überprüft und entdeckten 155 Mängel. Das heißt, dass rund 29 Prozent der Fahrzeuge Mankos aufwiesen.

Brandenburgweit waren es lediglich 22 Prozent. In anderen Teilen der Polizeidirektion Nord sah es aber schlechter aus: So haben die Polizisten in der Inspektion Oberhavel 30 und der in Prignitz sogar 31 Prozent der Fahrzeuge beanstandet.

87 Mängel an 211 Fahrrädern in OPR

In Ostprignitz-Ruppin sind bei den Kontrollen die Radfahrer negativ aufgefallen. So hatten 87 der 211 überprüften Bikes keine vorschriftsmäßige Beleuchtung. Bei den über 320 begutachteten PKW gab es 74 Mängel an den Lichtanlagen.

Ein wenig anders sieht die Bilanz der Verkehrspolizei der Polizeidirektion Nord aus, die nicht einzelnen Kreisen ihres Gebiets zugeordnet werden kann. Die Verkehrspolizisten der Region stellten lediglich 90 Mängel an 471 Fahrzeugen fest. Der Anteil der Problemfälle lag da also bei 19 Prozent.

Von Celina Aniol