Neuruppin: Von der Polizei geretteter Fischadler ist tot

Neuruppin

Die Verletzungen waren zu schwer. Der Vogel hatte viel Blut verloren. Und die Knochen im Flügel waren derart zerborsten, dass auch die Spezialisten der Berliner Tierklinik sie nicht mehr zusammensetzen konnten. „Man konnte nichts mehr für ihn tun“, resümiert Henry Lange, der Greifvogelbeauftragte von Ostprignitz-Ruppin. Der Fischadler ist gestorben.

Dabei haben sich viele Menschen gekümmert, dass er überlebt. Und viele andere haben mitgefiebert: In den sozialen Medien bewegte die Geschichte des verletzten Tiers Tausende.

Polizisten nutzen Uniform als Polster für Fischadler

Entdeckt wurde der Adler vor etwas über einer Woche von Passanten am Stöffiner Berg bei Neuruppin. Sie riefen die Polizei, die das Tier vom Fahrbahnrand auflas, in einen mit einer Uniformjacke gut ausgepolsterten Karton verfrachtete und nach einiger Recherche an den Experten Henry Lange übergab, der dann alles Nötige in Wege leitete, um dem Vogel zu helfen.

Die Beamten posteten von ihrer Rettungsaktion im Netz ein Foto, auf dem das Tier neben dem Adlerwappen Brandenburgs vor der Polizistenkluft im Hintergrund allzu possierlich, wenn auch etwas grimmig dreinblickte. Viele andere Medien wie die MAZ verbreiteten das Foto ebenfalls. „Sieht fresh aus in Uniform“, kommentierte einer der Leser das Vogelporträt. Die anderen bedankten sich bei der Polizei oder lobten den besonderen Einsatz für das Wappentier: „Solche Sachen machen euch sympathisch.“

Fischadlerfrau gibt Gelege auf

Doch die Geschichte hat nicht wirklich ein Happy End. Und zwar nicht nur, weil der gefiederte Hauptdarsteller am Ende doch starb, sondern auch wegen seiner Familie.

Weil der Vogel nämlich nicht in sein Nest auf einer Elektroleitung zurückkam, verließ seine brütende Fischadlerfrau irgendwann doch das gemeinsame Nest, um Nahrung zu suchen – und gab das Gelege am Ende ganz auf. Was genau im Tatort Nest passiert ist, das ist unklar geblieben.

Denn um das Fischadlerweibchen nicht weiter zu stören, hat Henry Lange nicht reingeschaut. Klar ist für den Experten aber, dass die Embryos in den Eiern nur wenige Stunden ohne Gefieder-Wärme überleben können. Und dass sie ohne schützende Flügel in ihrer Nähe eine begehrte Beute für Raben oder Krähen sind.

Fischadler-Nahrungsquellen sind gut gefüllt

Das ist aus Sicht von Henry Lange umso bedauerlicher, als dass die Population der Baumbrüter in der Region ohnehin zurückgeht. Immerhin: Die Ausgangslage ist für diese Vögel ansonsten gar nicht so schlecht.

Denn die Fischadler brauchen Nester und ein entsprechendes Nahrungsangebot. Und über beides können sie sich derzeit nicht beklagen. „Die Häuser stehen und die Einkaufszentren sind auch gefüllt“, beschreibt Lange mit einem Augenzwinkern die Lage. Denn abgesehen vom Gudelacksee, dessen Zustand sich verschlechtert, seien die Ruppiner Gewässer intakt.

Hoffnung für das Fischadlerweibchen

Der Greifvogelbeauftragte des Landkreises, der sich im Jahr um bis zu 50 Notfälle kümmert, hat auch schon ein Best-Case-Szenario vor Augen. Also die Ereignisabfolge, die im besten Fall eintreten wird. Das geht so: Die Fischadlerfrau begegnet noch in diesem Jahr einem neuen Partner, sie spielen sich aufeinander ein – und sorgen im nächsten Jahr für Nachwuchs. „Das wäre der Optimalfall.“ Und gar nicht so unwahrscheinlich.

„Wir haben eine Reserve an Nachrückern“, meint Lange. Denn in der Region gebe es einige vagabundierende Nichtbrüter, die auf der Suche nach einer Partnerin immer wieder sogar das eine oder andere Paar mit Kämpfen aufmischen. Auf ihren Inspektionsflügen kreisen diese dabei in einem Umkreis von rund 14 Kilometern um das Nest, in dem sie zur Welt kamen. Die Weibchen sind da flexibler: Sie legen Strecken von im Schnitt 100 Kilometern von ihrem Geburtsort zurück, um die eigene Familie zu gründen.

Von Celina Aniol