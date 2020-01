Warten auf den Rettungshubschrauber

Neuruppin

Seit gut vier Monaten wissen der Landkreis und die Ruppiner Kliniken, dass sie mit ihrem Wunsch nach einer ständigen Stationierung eines Rettungshubschrauber am Neuruppiner Krankenhaus nicht allein dastehen: Vielmehr hat die Gutachterfirma Forplan aus Bonn, die der Kreis eingeschaltet hatte, bestätigt, dass aus „organisatorischer und medizinischer Sicht“ ein ständiger Helikopter an den Kliniken stationiert werden sollte.

Gesundheitsministerium ist nun wieder verantwortlich

Zwar hat die Kreisverwaltung das Mitte August präsentierte Gutachten umgehend an das Gesundheits- und das Innenministerium sowie an die Potsdamer Staatskanzlei geschickt, da das Land für die Luftrettung zuständig ist. Aber seitdem herrscht Schweigen im Walde.

Das liegt wohl nicht allein am Regierungswechsel in Potsdam, sondern vermutlich auch daran, dass sich die Verantwortlichkeiten geändert haben: Nun ist wieder allein das Gesundheitsministerium für die Luftrettung in der Mark zuständig ist, während von 2015 bis 2019 das Innenministerium in der Sache den Hut auf hatte.

Ein erstes Gespräch zum Gutachten gab es im November

Zu Verzögerungen werde es deshalb aber nicht kommen, sagt Gabriel Hesse, stellvertretender Sprecher des Gesundheitsministeriums. Denn das Ministerium sei bereits im Vorfeld „in den Vorgang einbezogen“ worden und werde „nahtlos“ die Prüfung des Gutachtens fortsetzen. Demnach gab es bereits Mitte November ein Gespräch mit dem Landkreis und den Ruppiner Kliniken, bei dem das Gutachten ausführlich erläutert worden sei. Seit Januar befinde sich das Papier nun in der „fachlichen Prüfung“, so Hesse. Wann diese beendet sein wird und eine Entscheidung mitgeteilt werden kann, das stehe aber noch nicht fest, so Gabriel Hesse.

Für Neuruppin heißt das weiter warten – auch wenn die Gutachter von Forplan monatelang nicht allein die Situation der Patienten aus Neuruppin und dem Landkreis unter die Lupe genommen hatten, sondern dabei auch den gesamten Nordwesten Brandenburgs, Berlin sowie Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt im Blick hatten.

Derzeit hat das Land vier Hubschrauber

Derzeit hat das Land Rettungshubschrauber in Angermünde, Perleberg, der Stadt Brandenburg sowie Senftenberg. Das Land müsste die Investitionskosten von rund fünf Millionen Euro für den neuen Helikopter übernehmen, während die laufenden Kosten von den Krankenkassen übernommen werden.

Von Andreas Vogel