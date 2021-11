Neuruppin

Innerhalb weniger Tage hat sich die Wartezeit auf einen Termin im Neuruppiner Rathaus deutlich verlängert. Ende vergangenen Woche meldete Stadtsprecherin Michaela Ott noch, dass Bürger im Durchschnitt drei Wochen Geduld brauchen, um einen Termin im Bürgerbüro zu bekommen.

Inzwischen sind aus den drei Wochen schon fünf Wochen Wartezeit geworden. Diese Zahl nannte Neuruppins stellvertretende Bürgermeisterin Daniela Kuzu am Montag im Hauptausschuss auf Nachfrage.

Wie viel Geduld die Bürger haben müssen, „ändert sich beinahe täglich“, sagt sie. Dass die Zeit schon wieder so viel länger geworden ist, liege an der großen Zahl von Anfragen in den vergangenen Tagen.

Ältere Neuruppiner wollen ihren Führerschein im Rathaus umtauschen

Ein Problem sind aus Daniela Kuzus Sicht die vielen Anträge auf Umschreibung alter Führerscheine auf neue, moderne im Scheckkartenformat.

Wer zwischen 1953 und 1958 geboren wurde und noch einen Führerschein aus Papier hat, muss sich beeilen. Diese Dokumente müssen bis 19. Januar 2022 in eine fälschungssichere Plastikkarte umgetauscht werden.

Anträge dafür nimmt normalerweise das Straßenverkehrsamt bei der Kreisverwaltung entgegen. Neuruppinerinnen und Neuruppiner können sie aber auch im Rathaus der Fontanestadt stellen. Genau davon machen einige Bürgerinnen und Bürger Gebrauch.

Stadtverordnete fordern weiterhin veränderte Öffnungszeiten im Bürgerbüro

In den ersten elf Monate des Jahres seien 164 solcher Anträge im Rathaus eingegangen, sagt Daniela Kuzu. In den vergangenen zwei Wochen waren es weitere 88.

Die Stadtverordneten erneuern unterdessen ihre Forderung nach besseren Öffnungszeiten fürs Bürgerbüro. Bürgermeister Nico Ruhe hat einen solchen Beschluss zwar formal beanstandet.

Aus seiner Sicht sind die Öffnungszeiten eine rein organisatorische Aufgabe und unterstehen damit ihm allein; die Abgeordneten dürften sich da gar nicht einmischen.

Die lehnen es aber ab, alles einfach laufen zu lassen, und fordern besseren Bürgerservice. „Wir müssen uns was einfallen lassen“, sagt CDU-Fraktionschef Heinz Stawitzki. Der Hauptausschuss stimmte geschlossen zu.

Von Reyk Grunow