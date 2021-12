Neuruppin

Die Digitalisierung der Schulen geht längst nicht so schnell voran, wie es sich Schüler, Eltern und Lehrer wünschen würden. Zwar gibt es inzwischen viel Geld, um die Klassen ins Computerzeitalter zu führen. Doch daran allein liegt es nicht. Die Probleme bei der Digitalisierung sind komplex, erklärt dazu Neuruppins Hauptamtsleiterin Jutta Mießner.

Mehr als 2,5 Millionen Euro hat allein die Fontanestadt seit 2017 für die Digitalisierung seiner acht Schulen ausgegeben, eingerechnet die 890.000 Euro, die für dieses Jahr eingeplant waren.

Ein Großteil des Geldes wird gebraucht, um die technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit in den Schulen überhaupt überall mit Computern gearbeitet werden kann. Dutzende Kilometer Kabel müssen verlegt, Wlan-Geräte installiert und Netzwerke aufgebaut werden. Das dauert.

Neuruppin braucht Computer für 2400 Schüler und Schüler

Vier Grundschulen, ein Schulzentrum, eine Oberschule und ein Gymnasium betreibt Neuruppin selbst. Zusammen haben sie rund 2400 Schüler, in 100 Klassen und etwa 210 Lehrerinnen und Lehrer, sagt Jutta Mießner.

Vier Schulen sind inzwischen mit den nötigen Computernetzwerken ausgestattet, eine soll noch 2021 folgen, in zwei weiteren sind die Arbeiten für 2022 geplant.

Alle Schulen haben Computer – mehr oder weniger jedenfalls. In den vergangenen Jahren hat die Stadt immer mal wieder einige Tablets, fest installierte Rechner oder Laptops angeschafft, immer abhängig davon, für wie viele das Geld reichte oder wofür es Fördermittel gab. Genau darin ist ein wesentlicher Teil des Problems.

Jutta Mießner leitet im Neuruppiner Rathaus das Hauptamt und ist damit auch für die Digitalisierung zuständig. Quelle: Peter Geisler/Archiv

„Wir haben festgestellt, dass wir eine stark heterogene IT-Landschaft in unseren Kitas, Horten und Schulen haben“, sagt Jutta Mießner. In den acht Schulen stehen inzwischen 22 Server, 699 PCs, 71 Netzwerkdrucker und liegen 920 Tablets.

Weil die Geräte immer nur nach und nach angeschafft wurden, sind sie ganz unterschiedlich ausgestattet. Bei jeder neuen Ausschreibung war die Stadt darauf angewiesen, welche Anbieter sich bewerben. Den Zuschlag musste jeweils die Firma bekommen, die am billigsten ist. So gab es in der Vergangenheit diverse Lieferanten.

An den Neuruppiner Schulen gibt es diverse Geräte von verschiedensten Herstellern

„Wir haben zum Beispiel neun verschiedene PC-Systeme, teilweise sieben an einer Schule“, sagt die Neuruppiner Hauptamtsleiterin. Die Geräte kommen von verschiedensten Herstellern und stammen aus unterschiedlichsten Serien. Alle haben unterschiedliche Service- und Wartungsverträge.

2018 hatte Neuruppin noch einen IT-Fachmann. Inzwischen kümmern sich vier Leute um die Rechner und Netzwerke in den Schulen. Hinzu kommt eine halbe Stelle für die 48 verschiedenen Programme und Anwendungen.

Ziel sei eigentlich eine einheitliche Beschaffung, um den Aufwand für die Wartung der Geräte deutlich zu reduzieren. „Wir könnten dann Geräte einer Serie oder zumindest eines Herstellers in allen Schulen verwenden.“ Doch dahin zu kommen ist, nicht ganz einfach.

Welcher Händler kann schon so viele identische Computer liefern? Zumal die Stadt Neuruppin ja nur ein Kunde ist – in ganz Deutschland suchen Städte und Gemeinden gerade nach Technik für ihre Schulen.

Rechner in großer Stückzahl zu bekommen ist in Zeiten, in denen wegen des weltweiten Chipmangels auch Autohersteller ihre Produktion abschalten müssen, extrem schwierig. Experten gehen derzeit davon aus, dass die Lage auf dem weltweiten Computermarkt 2022 nicht besser wird und sich die Chipkrise sogar noch verstärken könnte. Die Preise für viele Computer steigen beträchtlich.

Digitalisierung der Schulen wird mindestens bis 2024 dauern

Von den 2,2 Millionen Euro, die Neuruppin seit 2017 für die Bauarbeiten an den Schulen und für Computertechnik ausgegeben hat, stammt ein Großteil aus Fördermitteln.

Derzeit rechnet die Stadtverwaltung damit, dass die Digitalisierung aller Neuruppiner Schulen noch bis 2024 dauern wird. Bis davon stehen weitere 1,6 Millionen Euro im Haushaltsplan.

Schon 2018 lief die Verkabelung des Neuruppiner Schinkelgymnasiums. Inzwischen müsste sie schon wieder an die neuen Anforderungen angepasst werden. Erst einmal sind aber die anderen Schulen an der Reihe. Quelle: Peter Geisler/Archiv

1,15 Millionen Euro kann Neuruppin aus dem Digitalpakt von Bund und Land in Anspruch nehmen. „Wir werden das Geld aus dem Digitalpakt voll ausnutzen“, versicherte Neuruppins Sozialamtsleiter Maik Buschmann jüngst auf Nachfrage.

Geld aus dem Digitalpakt reicht nicht für die Computer oder Laptops

Auch wegen der gestiegenen Baukosten wird der Zuschuss aber gerade einmal für die Umbauten in den Schulen ausreichen. Für den Kauf von Geräten bleibe davon nichts übrig, hieß es.

Jutta Mießner warnt schon jetzt vor weiter steigenden Kosten. Mehr Computer bedeutet auch mehr Wartung, mehr Programme und Lizenzen.

Hat Neuruppin 2017 noch 30.000 Euro im Jahr für die Wartung und Pflege der Computersysteme an den Schulen bezahlt, so ist es in diesem Jahr schon viermal so viel. Bis 2025 sollen allein die Wartungskosten auf 167.000 Euro im Jahr steigen. Hinzu kommt noch mehr Technik.

Ab 2025 braucht die Stadt wieder viel Geld für neue Geräte

„Wir haben jetzt eine Riesensumme an Förderung bekommen, wir wissen aber, dass wir nach fünf Jahren anfangen müssen, Geräte neu zu beschaffen“, sagt Amtsleiterin Mießner. „Wir brauchen nach 2024 wieder viel Geld, um hier Ersatzbeschaffung vorzunehmen.“

Allein für das Jahr 2025 rechnet Neuruppin derzeit mit einer Million Euro, um die dann hoffentlich kompletten Computersysteme der Schulen auf dem aktuellen Stand zu halten.

Dabei ist noch völlig offen, wer sich um die Technik für die Lehrer kümmert. „Mit dem Digitalpakt sollte eigentlich jede Lehrkraft mit einem Computer ausgestattet werden“, beklagt Tabea Sagert, die Vorsitzende der Schulkonferenz an der Neuruppiner Puschkin-Oberschule.

Zwischen Stadt und Land gibt es derzeit noch Diskussionen, wer sich um die Technik für die Lehrer kümmern muss. Neuruppin fühlt sich dafür nicht zuständig, genau wie die meisten anderen Städte. Immerhin sind die Lehrerinnen und Lehrer beim Land angestellt.

Von Reyk Grunow