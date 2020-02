Über 300 Intensiv-Schulwänzer im Bereich Neuruppin – was die Schulen dagegen tun

Neuruppin

Einen Tag blau machen. Kommt in der Schulzeit wohl so gut wie bei jedem mal vor. Mehr als 1360 Schüler im Bereich des Neuruppiner Schulamtes aber verpassen nach neuesten Erhebungen öfter den Unterricht. 316 von ihnen sind sogar Intensivschwänzer – sie fehlen an mehr als 20 Tagen in drei Monaten unentschuldigt.

Das geht gar nicht, findet zumindest der oberste Schulzeithüter der Region. Dietmar Menzel ist deshalb froh, dass das brandenburgische Bildungsministerium Ende 2018 auf die Barrikaden gegen das Verbummeln von Lernzeit gegangen ist. Nach dem Motto der Bildungsministerin Britta Ernst: „Wir nehmen diese Verletzung der Schulpflicht sehr ernst. Wer Schule schwänzt, büßt Bildung ein.“

Gespräche mit betroffenen Schülern und ihren Eltern

Der Leiter des Neuruppiner Schulamts ist auch überzeugt, dass sich seit der Kampfansage des Landes einiges verbessert hat. Schon alleine der Sensibilisierung für das Thema wegen. Und weil die Behörde, die für Schulen in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel und Havelland zuständig ist, bei dem Problem auf den Plan getreten ist.

Dietmar Menzel, Leiter des Schulamts Quelle: Peter Geisler

Gespräche mit betroffenen Schülern und ihren Eltern habe es vermehrt gegeben. Mit dem Jugendamt und dem Ordnungsamt. Schriftliche Aufforderungen zum Besuch des Unterrichts. Die ganze Palette der sanften Instrumente eben.

Mit Zahlen belegen kann Menzel die Verbesserung der Lage aber noch nicht. Denn die aktuelle Erfassung läuft noch. Bisher gibt es nur Daten aus dem Schuljahr 2018/19. Das findet Menzel wichtig. „Denn so wissen wir jetzt, wo der Schuh drückt.“

Gefühlt ist das Schulschwänzer-Problem größer geworden

Schwierig sei es aber auch, die Situation heute mit der vor einigen Jahren zu vergleichen. Denn auch da gibt es keine Zahlen. Gefühlt sei das Schulschwänzer-Problem aber größer geworden.

Aus Sicht des Schulamtsleiters kein Wunder: All die Informationen, die auf die fast immer mit Smartphones ausgestatteten Schüler niederprasseln, verleiteten geradezu zum Blaumachen. Die Verlockungen seien dabei in berlinnahen Regionen eindeutig größer als auf dem platten Land. Er vermutet, dass das geringere außerschulische Angebot beispielsweise in Fehrbellin dann auch dazu führt, dass dort weniger Jugendliche dem Unterricht fernbleiben als etwa in Oranienburg.

Besonders Ober- und Gesamtschulen betroffen

Und es gibt noch eine weitere Konstante, die die Erhebungen belegen: Besonders die Ober- und Gesamtschulen sind von dem Problem betroffen. Durch das Wissen darum können alle gezielter dagegen vorgehen. Besondere Projekte oder Ähnliches gebe es im Moment aber nicht.

Das sei auch nicht unbedingt nötig. „Das effektivste Mittel im Kampf gegen Schulschwänzen ist es, die Schule als Raum zu gestalten, in dem sich Schüler wohlfühlen.“ Und da haben die Einrichtungen in seiner Region „gar keine so schlechte Bilanz“, sagt Menzel.

In Berlin sei das Problem tatsächlich „deutlich gravierender“ als in Fehrbellin, bestätigt die neue Schulleiterin der dortigen Oberschule. Sabine Spitzenberger ist erst seit ein paar Tagen im Amt, kennt die Einrichtung aber schon als Lehrerin seit 2017. Zuvor hatte sie in der Hauptstadt gearbeitet.

Offensive des Ministeriums

„Hier ist es nicht so, dass man sich große Sorgen machen müsste.“ Nur die Zehntklässler – wie anderswo vermutlich auch – schlagen an diesem Punkt mehr über die Stränge als die Jüngeren.

Aber auch Spitzenberger findet die Offensive des Ministeriums gut. „Wenn man ständig damit konfrontiert wird, dann nimmt man es eher wahr.“ Und kann entsprechend reagieren. „Die Kollegen sind bei dem Thema hinterher.“

Auch an der Kyritzer Carl-Diercke-Schule reagiert man schnell aufs Schwänzen. „Wir informieren grundsätzlich sofort die Eltern“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Annett Bendick. Schon beim ersten Tag unentschuldigten Fehlens.

Ursache sind häufig familiäre Probleme

In vielen Fällen entpuppt sich das Schwänzen als bloße Schlampigkeit – der Entschuldigungszettel wurde schlichtweg vergessen. Handelt es sich jedoch um echtes Schwänzen bemüht sich die Schule um ein Gespräch mit Schüler und Eltern. „Je früher man eingreift, desto besser kann man reagieren“, so Bendicks Erfahrung.

Drücken sich Jugendliche um den Schulbesuch, so lasten häufig auch familiäre Probleme auf ihnen. Bendick und ihre Kollegen sind deshalb froh, drei Sozialarbeiter an der Schule zu haben. Die Gesprächsangebote der Sozialarbeiter seien für die Schüler „oft sehr hilfreich“, sagt Bendick. Mitunter führen sie dazu, dass die Jugendämter Unterstützung durch einen Einzelfallhelfer möglich machen.

Erziehungsmaßnahmen wie Nacharbeit oder Vorträge

Neben den so genannten Erziehungsmaßnahmen – nacharbeiten, Einsatz auf dem Schulhof, Vortrag in der Klasse – könnte die Schule auch Ordnungsmaßnahmen durchsetzen. Bendick hält das Erteilen von Verweisen oder das Versetzen in eine andere Klasse bei Schulschwänzern jedoch in der Regel für pädagogisch wenig sinnvoll. Einem Schüler, der sich mit persönlichen oder familiären Problemen rumquäle, sei damit nicht geholfen.

Das sieht Uta Jolk, die Leiterin des Oberstufenzentrums (OSZ) in Neuruppin, an dem insgesamt 1800 Schüler unterrichtet werden, ähnlich. Jugendliche „mit einer schwierigen Biografie“ brauchten vor allem viel Unterstützung. Ein akutes Problem mit Schulschwänzern habe das OSZ aber nicht, sagt Jolk.

Jugendliche mit einer schwierigen Biografie brauchten viel Unterstützung, meint Uta Jolk, Leiterin des Oberstufenzentrums (OSZ) in Neuruppin Quelle: Peter Geisler

Jungen und Mädchen schwänzen gleichermaßen oft

Sie spricht von „absoluten Einzelfällen“, die es vor allem in der reinen Schulausbildung gebe und kaum in der dualen Berufsausbildung. Das Gros der jungen Frauen und Männer bereitet sich am Neuruppiner OSZ auf den Beruf vor, rund ein Drittel genießt dort allein die Schule.

Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Schwänzen hat Jolk übrigens bisher nicht festgestellt. „Es sind immer Einzelfälle, egal, ob es Mädels oder Jungs betrifft.“

Hartnäckiges Schwänzen kann auch zu Bußgeldverfahren führen. Brandenburgweit waren 76 Bußgeldverfahren im Schuljahr 2018/19 eingeleitet worden, teilte das Bildungsministerium mit. In Ostprignitz-Ruppin verzichtete man allerdings auf finanzielle Druckmittel. Es habe keine Meldungen über Schulschwänzereien und deshalb auch keine Bußgeldverfahren gegeben, heißt es vom kreislichen Ordnungsamt.

Lesen Sie auch

Schulverweigerer in Zahlen Um 49.345 Schüler kümmerte sich das Neuruppiner Schulamt insgesamt im Schuljahr 2018/19. Als schulverdrossengalten im Bereich des Schulamts Neuruppin in diesem Zeitraum 1,05 Prozent aller Kinder und Jugendlichen (Landesdurchschnitt (LD): 1,16 Prozent). Das sind 520 Schüler. An den Oberschulen waren es allerdings 3,06 Prozent (LD: 3,07), an den Förderschulen 2,69 (LD: 2,11). Als schulverdrossen gilt, wer an mehr als zwei Tagen in drei Monaten unentschuldigt fehlte. Regelschwänzer, also Schüler, die an mehr als fünf Tagen in drei Monaten grundlos dem Unterricht fernblieben, gab es im Zuständigkeitsbereich des Neuruppiner Schulamts 1,07 Prozent (LD: 1,17 Prozent). Das sind 529 Schüler. An den Oberschulen waren es 3,73 Prozent (LD: 3,58). An den Förderschulen: 3,07 (LD: 2,83). Als Intensivschwänzer galten in der Region um Neuruppin 0,64 Prozent aller Schüler (LD: 0,64 Prozent). Das sind 316 schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Zu ihnen zählen Schüler, die an mehr als 20 Tagen unentschuldigt fehlen. 1,97 Prozent waren es allerdings an den Oberschulen (LD: 2,00). Und sogar 3,13 Prozent an den Förderschulen (LD: 1,84). Grundschulen und Gymnasien im Schulamtsbereich sind von den Problemen im viel geringeren Maß betroffen. Dort bewegen sich die Prozentzahlen zwischen 0,09 (Intensivschwänzer in den Grundschulen) und 0,42 (Schulverdrossene an den Gymnasien). In 186 Fällen landesweit wurden 2018/19 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen angeordnet. In 76 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Dabei können Ordnungsämter der Landkreise bis zu 2500 Euro erheben.

Von Celina Aniol, Frauke Herweg und Andreas Vogel