Im Keller eines Wohnhauses in Neuruppin ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Auslöser war offenbar eine Waschmaschine, die gerade lief. Die Feuerwehr musste eine Person aus dem Haus retten.

Mit Hilfe einer Fluchthaube hat die Feuerwehr am Mittwoch eine Bewohnerin aus dem Haus in der Neuruppiner August-Bebel-Straße in Sicherheit gebracht. Quelle: Alexander Bergenroth