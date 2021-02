Neuruppin

Der geplante Wechselunterricht an den Grundschulen in Ostprignitz-Ruppin sorgt bei etlichen Eltern für Verunsicherung. Ab Montag sollen alle Grundschulen für jeden Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse wieder Unterricht vor Ort anbieten. Präsenzunterricht soll sich dabei mit Distanzunterricht abwechseln: Ab Montag, 22. Februar, sollen die Kinder also zeitweise wieder in die Schule gehen, zeitweise weiter zu Hause unterricht werden oder selbst lernen.

Grundsätzlich sind Eltern verpflichtet, solche Angebote der Schulen anzunehmen. Doch noch wissen nicht alle, wie die Angebote aussehen, wann sie ihre Kinder ab Montag weiter zu Hause betreuen müssen und wann nicht.

Das Bildungsministerium hatte in einem Schreiben an die Schulen Möglichkeiten vorgestellt, wie der Wechselunterricht aussehen könnte. Grundsätzlich sollen nicht mehr als 15 Kinder gleichzeitig unterrichtet werden. Fast überall werden die Klassen deshalb in zwei Gruppen geteilt. Wichtig sei, dass alle Eltern von den Schulen so schnell wie möglich über das konkrete Unterrichtsmodell informiert werden, heißt es vom Ministerium.

Manche Schulen bieten den Wechselunterricht wie schon 2020 an

Die Goethegrundschule in Kyritz hatte schon am Dienstag über die Schulcloud informiert, wie der Wechselunterricht dort ab Montag aussehen wird. Sie hat sich für dasselbe Modell entschieden wie etwa die Fontaneschule in Neuruppin: Eine Hälfte jeder Klasse wird jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag, die zweite am Dienstag und Donnerstag unterrichtet, in der nächsten Woche wird getauscht. Dieses Modell hatte sich schon 2020 bewährt.

An einigen Tagen gehen die Kinder zur Schule, an anderem arbeiten sie selbstständig zu Hause an ihren Aufgaben. Quelle: dpa

Auch die evangelische Grundschule in Neuruppin will auf ihr bewährtes Modell aus dem ersten Lockdown zurückgreifen. Wie genau der Unterricht aussehen wird, kann von Klasse zu Klasse etwas variieren. „Aber wir haben den Plan inzwischen fertig“, sagt Schulleiterin Anke Bachmann. Am Freitag sollen alle Eltern schriftlich informiert werden.

Montessorischule bietet nur vier Stunden Präsenzunterricht pro Woche an

Die Grundschule in Gildenhall will wochenweise wechseln: Eine Woche lang bekommt die erste Hälfte der Klasse Unterricht, in der nächsten die zweite Gruppe, dann geht es von vorn los. Auch das ist eine Variante, die das Land vorschlägt. Der Stadtverordnete und Vater André Ballast aus Nietwerder ist damit aber nicht glücklich.

„Für die Kinder ist Regelmäßigkeit wichtig“, sagt er. Nach so langer Zeit zu Hause müssten sich die Schüler wieder an den Unterricht vor Ort gewöhnen. Mit jeweils einer Woche Pause sei das aber kaum möglich, fürchtet er.

Noch schwieriger dürfte es für die Kinder der privaten Montessorischule in Neuruppin werden. Sie will für die Kinder pro Woche lediglich vier Stunden Unterricht vor Ort anbieten. Laut Bildungsministerium sind 20 Stunden Präsenzunterricht pro Woche vorgesehen.

Eltern erwarten mehr Informationen von der Schule

Doch dazu sieht sich die Montessorischule offenbar nicht in der Lage. Warum nicht? Claudia Schulz-Römling würde das als betroffene Mutter gern wissen, fühlt sich von der Schulleitung aber allein gelassen.

Die Kinder hätten schon so viel Unterricht verpasst, dass es jetzt darum gehen müsste, alles so schnell wie möglich aufzuholen, sagt die Anwältin: „Vier Stunden pro Woche sind da zu wenig.“ Die Mutter hat gehört, die Schule habe derzeit nur fünf Fachlehrer zur Verfügung – offizielle Informationen habe sie aber nicht bekommen. Auch für die MAZ war die Schulleitung nicht zu erreichen.

Claudia Schulz-Römling überlegt inzwischen, ob die Montessorischule wirklich das geeignete Schulmodell für ihre Kinder ist. Anderswo scheint es besser zu laufen: Das Kind ihres Kollegen bekommt ab Montag zweimal pro Woche sechs Stunden Präsenzunterricht – dreimal so viel.

Von Reyk Grunow