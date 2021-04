Wer sich in diesem Jahr als Wahlhelfer meldet, wird schneller gegen Corona geimpft als viele andere. Kommunen rund um Neuruppin nutzen diesen Köder, der in Berlin zu einem Bewerberansturm führt, bisher jedoch kaum. Dabei gibt es gute Gründe dafür, findet der Kreiswahlleiter.

Wer in diesem Jahr als Wahlhelfer antritt, muss wegen Corona so wie schon 2020 bei der Bürgermeisterwahl in Neuruppin auch für Keimfreiheit sorgen. Immerhin haben die Helfer im Vorfeld Anspruch auf eine Corona-Impfung. Quelle: Henry Mundt