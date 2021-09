Tausende Ruppiner kamen am Sonnabend zum Neuruppiner Drachenbootrennen samt Familienfest ans Bollwerk. Das Fest war als etwas kleinere Alternative zum großen Hai- und Hafenfest gedacht, das wegen Corona auch 2021 ausfallen musste. Die Organisatoren waren vorab etwas unsicher, wie das ankommt.

Das Team von Who Goes? Hat am Sonnabend das A-Finale gewonnen und damit auch den Stadtwerke-Pokal 2021. Quelle: Reyk Grunow