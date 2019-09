Widerstand gegen den Landesplan

Neuruppin

Es ist unklar, ob sich der Kreistag einer Forderung der CDU anschließen wird, um den neuen Landesentwicklungsplan, der für Berlin und Brandenburg gilt, zu stoppen. Zwar ist das Papier vor allem in den Regionen heftig umstritten, die sich nicht im Speckgürtel von Berlin und Potsdam befinden. Grund: Sie befürchten durch die auferlegten Beschränkungen zu wenig von der erwarteten Entwicklung in der Hauptstadt zu profitieren. Schließlich wird in Berlin bis zum Jahr 2030 mit einem Zuwachs von 600.000 Einwohnern gerechnet.

Liefke : 27.000 Wohnungen stehen im Land leer

Dennoch hielt sich die Zustimmung zu dem CDU-Vorstoß beim Wirtschaftsausschuss des Kreistages in Neuruppin in Grenzen. Lediglich Ausschusschef Walter Tolsdorf und Philipp Wacker (beide CDU) sowie AfD-Mann Georg Kamrath plädierten für das Papier. Drei Abgeordnete enthielten sich, während der SPD-Abgeordnete Robert Liefke als „politischen Antrag“ bezeichnete.

Liefke, der Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft NWG ist, wies zudem darauf hin, dass der neue Landesentwicklungsplan (LEP) schon veröffentlicht wurde, so dass das Papier nur mit einem Gang vor das Oberverwaltungsgericht gekippt werden könnte. Auch grundsätzlich hat Liefke Bedenken mit dem Vorstoß – weil in Brandenburg noch etwa 27.000 Wohnungen leer stehen, obwohl seit 1990 bereits 64.000 Wohnungen abgerissen wurden. Weitere Abrisse stehen demnach in Kyritz, Wittstock, Wittenberge und Prenzlau ( Uckermark) bevor.

Vizelandrat: kein Bauland mehr für Eigenheime

Des weiteren könne laut dem neuen Entwicklungsplan jede Kommune pro 1000 Einwohner einen Hektar Bauland für neue Wohnungen ausweisen, sagte Liefke. Mit jedem Neubau würden zudem zusätzliche Flächen versiegelt, obwohl sich doch selbst der Kreistag vor Kurzem dafür ausgesprochen habe, mehr für den Erhalt der Natur zu unternehmen, so der SPD-Mann.

Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) deutete hingegen an, dass die Kreisverwaltung die Kritik der CDU am Landesentwicklungsplan zumindest in mehreren Punkten teil. „Wir haben Anträge für den Bau neuer Eigenheime, aber kein Bauland mehr“, sagte Nüse. Der Vizelandrat setzt deshalb wie der Neuruppiner Siegfried Wittkopf (BVB-Freie Wähler) darauf, dass an dem Papier noch Änderungen möglich sind. Schließlich kämen durch die Landtagswahl „neue Köpfe in die Gremien“, sagte Wittkopf.

Von Andreas Vogel