Die Dieselpreise sind enorm gestiegen – trotzdem kommen für die Betreiber von Ausflugsschiffen in Neuruppin und Wittenberge Solar- und Elektroantrieb nicht in Frage. Sie halten an der alten Technik der Verbrennungsmotoren fest. Denn die Umrüstung würde für die Betriebe enorme Kosten bedeuten, die sie nicht wieder einspielen können.