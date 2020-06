Neuruppin

Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) kann im Oktober erstmals 250.000 Euro ihres Gewinns an die Stadt ausschütten. Das haben am Montagabend Neuruppins Stadtverordnete mit großer Mehrheit entschieden. „Wir tun nichts, was unsere Tochter NWG gefährdet“, hatte zuvor Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) betont. Demnach hat die NWG eine sogenannte Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent. „Das sucht seinesgleichen“, so Golde.

Die Quote gibt das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital in einem Unternehmen wieder. Demnach gilt eine Firma als solide, wenn die Eigenkapitalquote bei mehr als 30 Prozent liegt.

Sollte der Ausschüttungsbetrag gedeckelt werden?

„Wir haben faire Gesellschafter. Es ist legitim, so viel Gewinn auszuschütten“, sagte auch NWG-Chef Robert Liefke. Gleichwohl hatten einige Abgeordnete Bedenken.

Es sei zwar erfreulich, dass kommunale Unternehmen Gewinne ausschütten können, sagte Helmut Kolar (Kreisbauernverband). Aber die NWG werde zu sehr beansprucht, zumal der Gewinn aus der Vermietung nur von etwa einem Drittel der Bevölkerung stamme, während die Stadtwerke alle Neuruppiner belieferten, so Kolar. Die Ausschüttungshöhe der NWG sollte gedeckelt werden, befand auch Siegfried Wittkopf (BVB-Freie Wähler) – allerdings ohne eine Summe zu nennen.

Das war auch egal. Das Gros der Abgeordneten stimmten der Gewinnausschüttung, die im Oktober erfolgen wird, zu. Es gab lediglich vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

