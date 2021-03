Neuruppin

Die Zukunft des Neuruppiner Real-Marktes ist weiterhin offen. „Es gibt immer noch keine Entscheidung“, sagte Real-Unternehmenssprecher Markus Jablonski. Eigentlich hatte das Unternehmen gehofft, Anfang März Näheres zum Real-Standort am Babimost-Ring bekannt geben zu können. Noch allerdings sind zu viele Fragen offen.

Unklar ist etwa, ob Edeka Interesse an dem Neuruppiner Standort hat. Zwar hatte das Bundeskartellamt einer Übernahme von 44 Real-Märkten durch Edeka prinzipiell zugestimmt. Doch sei das Verfahren dazu noch nicht abgeschlossen, hieß es zu Wochenanfang aus der Hamburger Unternehmenszentrale: „Solange keine finale Entscheidung des Bundeskartellamtes vorliegt, welche Standorte von uns übernommen werden dürfen, können wir uns nicht konkret äußern.“

Kaufland übernimmt Wildauer Real-Markt

Finanzinvestor SCP hatte 2019 sämtliche Real-Geschäfte von der Metro-Gruppe übernommen und sucht seitdem neue Käufer für die Standorte. „Es ist ein riesengroßer Kuchen, der da verteilt wird“, sagt Real-Sprecher Jablonski. Inzwischen ist bei 47 von deutschlandweit fast 300 Real-Märkten klar, ob sie übernommen oder geschlossen werden. Kaufland übernimmt 26 Real-Märkte, so kündigt Real an – zum 22. März auch den Brandenburger Real-Standort in Wildau.

