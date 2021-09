Neuruppin: Zwei Pkw kollidieren beim Ausparken in Wohnsiedlung

Neuruppin

Zwei Pkw sind am Montag in der Hermann-Matern-Straße in Neuruppin miteinander kollidiert. Einer der beiden Fahrer wollte gegen 15.30 Uhr vermutlich aus einer Parklücke herausfahren, als er ein herannahendes Auto auf der Vorfahrtsstraße übersah. Es kam zum Zusammenstoß – am Rande einer Großbaustelle, inmitten des Wohnviertels.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Fahrer. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Fahrer. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und beräumten die Fahrbahn. Sie schoben eines der Fahrzeuge auf eine Parkfläche, um die vielbefahrene Straße wieder schnellstmöglich für den Verkehr freigeben zu können. Diese war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Die Feuerwehrleute schoben eines der beiden Fahrzeuge beiseite. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Polizei nahm den Unfall auf. Zur genauen Unfallursache laufen noch die Ermittlungen. Die Schadenssumme an den beiden Fahrzeugen war am Montagnachmittag noch unklar. Während des Einsatzes kam es in der ohnehin unübersichtlichen Hermann-Matern-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von Marcus J. Pfeiffer